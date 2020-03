Sherlock Holmes volverÃ¡ a la pantalla grande en 2021

Sherlock Holmes volverá a la pantalla grande en 2021

El popular detective británico volverá a ser representado por Robert Downey Jr. en una tercera entrega de sus aventuras cinematográficas.

Noroeste / Redacción

Sherlock Homes, el popular detective británico creado por Arthur Conan Doyle, volverá a ser representado por Robert Downey Jr. en una tercera entrega de sus aventuras cinematográficas. Se estrenará el 22 de diciembre del 2021, diez años después que Sherlock Holmes: Juego de sombras, la segunda película de la trilogía.

Si bien los dos primeros filmes fueron dirigidos por Guy Ritchie, en esta ocasión Dexter Fletcher, director de Rocketman, le tomará el relevo. De acuerdo con lo que ha anunciado, tendrá en cuenta las películas de Ritchie mientras desarrolle la nueva, pero también ha afirmado que pretende darle su propio toque para que sea totalmente distinta.

La nueva película, que también contará con Jude Law en el papel del doctor John Watson, estaba programada para finales de este año, pero las apretadas agendas de los actores protagonistas han dificultado las grabaciones y por lo tanto ha tenido que ser pospuesta. En cuanto a trama, por ahora no se ha revelado información al respecto, pero las pistas que dejó el segundo filme nos hacen pensar sobre distintas posibilidades. Por ejemplo, teniendo en cuenta su guiño a El problema final, una de las 56 historias cortas de Las memorias de Sherlock Holmes de Doyle, sería lógico suponer que veremos enemigos como el chantajista Charles Augustus Milverton. No obstante, dado que ninguna de las películas ha seguido fielmente los relatos originales, podríamos tener un giro inesperado.

El imparable fenómeno Sherlock Holmes

Cuando Doyle creó a Sherlock en el año 1895, probablemente no se imaginaba que este se convertiría en un icono de Reino Unido y en uno de los personajes más queridos de la ficción. Prueba de ello es que 125 años después sigue más vivo que nunca y con decenas de adaptaciones y productos. Por ejemplo, la desarrolladora Frogwares ha creado una serie de juegos inspirada en él, entre los que destacan títulos como Sherlock Holmes: La hija del diablo o Sherlock Holmes: Crímenes y castigos. También encontramos la tragamonedas Holmes and the Stolen Stones en portales de online casino. Asimismo, existe una versión del Cluedo dedicada a la serie Sherlock de la BBC, una de las adaptaciones más famosas y elogiadas de las aventuras del detective.

Entre las razones clave por las que Sherlock Holmes se ha convertido en un personaje inmortal, debemos tener en mente que su trama es atemporal. Mientras tenga un intrigante caso que resolver, no importa si el detective vive en el siglo XIX, como en las películas de Guy Richie, o si se convierte en un ciudadano del siglo XXI, como en la versión de Benedict Cumberbatch, la cual podría volver con una quinta temporada. Lo mismo sucede con su inseparable compañero John Watson, personaje con el que el público puede identificarse más allá de las épocas. Así pues, todavía tendremos que esperar casi dos años para ver la versión interpretada por Downey Jr. en acción de nuevo, pero seguramente se irán revelando detalles a medida que avance el presente año.