Shohei Ohtani está listo para fungir como multifacético

El japonés ya que se encuentra sano y ha recibido luz verde para lanzar y fungir como bateador designado

Noroeste / Redacción

ANAHEIM._ Como lo expuso el timonel de los Angelinos de Los Ángeles, Joe Maddon, el fenómeno japonés Shohei Ohtani está listo para “rocanrolear”, ya que se encuentra sano y ha recibido luz verde para lanzar y fungir como bateador designado esta campaña.

Ohtani, quien viene de someterse a una operación Tommy John y una cirugía en su rodilla izquierda, tendría que haber esperado hasta mediados de mayo para regresar al montículo, pero con el inicio de la temporada retrasado casi cuatro meses por la pandemia del coronavirus, Ohtani se encuentra 100 por ciento recuperado. Esto representa el regreso como lanzador/bateador para Ohtani, quien fue reconocido como el Novato del Año de la Liga Americana en 2018, pero se vio limitado a servir como BD en 2019.

“Ha sido algo normal para mí batear y lanzar durante toda mi carrera como profesional”, declaró Ohtani con la ayuda del intérprete Ippei Mizuhara. “De hecho, el año pasado fue una temporada extraña para mí. Siento que he regresado a mi rutina habitual este año. En ese sentido me siento bien cómodo. Esta es una temporada bien corta, es una carrera rápida más que un maratón. Voy a tratar de jugar al 100 por ciento desde el inicio y arrancar y terminar fuerte”.

Ohtani ha venido rehabilitándose y entrenando en el Angel Stadium desde que los entrenamientos primaverales fueron suspendidos a mediados de marzo, después de recibir permiso para continuar con su rehabilitación del codo en el estadio. El derecho lanzó una sesión de bullpen el viernes y está próximo a lanzar sesiones de bullpen en vivo en contra de bateadores en los próximos días. El japonés cree que enfrentar a bateadores es el próximo gran paso para él, pero aseguró estar bien preparado para ello.

“Físicamente, me estaba preparando para cuando iniciara la temporada”, declaró Ohtani. “Fui capaz de tener buenos entrenamientos en los últimos dos meses. Mentalmente, utilicé este tiempo como si fuese la temporada muerta. Sentí que era innecesario entrenar a fondo sin tener una fecha de inicio. Pero ahora que ya tenemos esa fecha, estoy entrenando con mucho propósito y me mantengo mentalmente fuerte”.

Como novato en 2018, Ohtani tuvo una línea de bateo de .285/.361/.564 con 22 jonrones, 21 dobles y 61 carreras empujadas en 104 juegos como BD, mientras que desde el montículo registró efectividad de 3.31 con 63 ponches en 51.2 innings a lo largo de 10 aperturas. El año pasado, en el papel de BD, arrojó números ofensivos de .286/.343/.505 con 18 cuadrangulares, 20 dobles y 62 carreras producidas en 106 compromisos.

Ohtani se apegará a un calendario similar al que tuvo en su campaña de novato cuando iniciaba una vez por semana y servía como bateador designado de cuatro a cinco veces por semana. Con una temporada de 60 juegos, le permitirá a Ohtani realizar entre ocho o 10 aperturas en el montículo y fungir como BD entre 30 y 35 partidos. En un trecho de 60 juegos como novato, Ohtani bateó .283/.367/.531 con seis jonrones y 20 remolques en 33 juegos, mientras que realizó ocho aperturas en las que arrojó 3.18 de EFE.

El talento como lanzador/bateador de Ohtani le intriga bastante a Maddon, especialmente si tomamos en cuenta que el jugador de 25 años de edad ha madurado físicamente desde su temporada de novato y parece destinado a tener un año revelación.

“Es bien interno”, destacó Maddon. “Es analítico. Sonríe con facilidad. Es simplemente un alma buena. Es bien dedicado a su oficio. Quiere ser grande. Ésa es la conclusión que he sacado de él. Es un chico motivado”.

Sin embargo, Ohtani también exhibirá una mecánica diferente este año, ya que trabajó para simplificar su entrega al plato y es probable que acorte su patadita a la hora de lanzar. Ohtani dijo que se basará en cómo se sienta sobre la loma, pero al final no importa si utiliza o no una patadita.

“Levantar o no levantar mi pierna no tiene mucha relevancia para mí”, explicó Ohtani. “Tiene que ver más con la forma en que mi cuerpo reacciona una vez que mi pie toca el suelo. Entonces, siempre y cuando tenga mi timing, levantar o no la pierna no será problema para mí”.

(Con información de MLB)