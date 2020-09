Shohei Ohtani podría jugar en el outfielder en el 2021

Joe Maddon considera que se trata de un jugador con demasiada habilidad atlética como para no jugar a la defensa también

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ El jugador de doble vía de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani, viene fildeando rodados en la primera base y atrapando elevados en los jardines durante las prácticas esta temporada con el fin de ser todavía más versátil. Pero el japonés indicó el viernes que no está seguro cuando verá acción como jugador de posición.

Ohtani, quien no está haciendo tiros luego de lesionarse el antebrazo y el codo derecho el 2 de agosto, indicó que tiene previsto volver como lanzador y bateador el próximo año. Hasta ahora, Ohtani solamente ha fungido como pítcher y bateador designado en su carrera de Grandes Ligas, pero el capataz Joe Maddon considera que se trata de un jugador con demasiada habilidad atlética como para no jugar a la defensa también.

Ohtani no verá acción como jugador de posición este año debido a la lesión, pero podría suceder en el 2021.

“Nunca me dijeron exactamente cuándo, pero que quieren que practique y que esté preparado”, dijo Ohtani a través del intérprete Ippei Mizuhara. Hace tiempo que no veo acción en la primera base, así no sé cómo me va a ir. Lo estoy disfrutando en las prácticas, pero una vez que comience el juego, lo dejaré de disfrutar y lo tomaré como algo serio”.

Ohtani patrulló los jardines a principios de su carrera en Japón, donde disputó 57 compromisos en el bosque derecho y siete en el izquierdo. Sin embargo, no juega en los jardines desde el 2014. Aunque bromea que dejó de jugar como guardabosque porque no era muy bueno en cuanto a la defensa se refiere, Ohtani considera que podría manejar los jardines gracias a su experiencia. También tiene la distinción de ser uno de los jugadores más veloces de las Mayores ahora mismo.

“Siento que sería capaz de jugar en los jardines ahora mismo”, expresó Ohtani. “Practicar es diferente que ver acción en los juegos, pero daría lo mejor de mí”.

Ohtani, de 26 años, también ha tenido dificultades al bate este año, ya que llegó al sábado con línea de .190/.293/.371 y cinco jonrones y 18 remolcadas en 31 compromisos. Ohtani comenzó la temporada con línea de .286/.351/.532 en 210 partidos de Grandes Ligas. Sin embargo, no considera que la lesión sea la razón de su falta de producción con al madero.

“No he estado haciendo tiros y no he sentido nada hasta ahora, y en cuanto al bateo de refiere no me afectado en lo absoluto”, dijo Ohtani. “Sea regresar a la base cuando tratan de atraparme o robar bases, no me afecta”.

(Con información de MLB)