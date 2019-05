Si algo falta en la reforma educativa, promulgada ya, se revisa, dice AMLO

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "si hizo falta algo" en la reforma educativa -aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales y publicada el miércoles en el Diario Oficial de la Federación-, esta se revisará para tomar en cuenta todos los planteamientos.

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario nacional fue cuestionado sobre los desacuerdos y las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sobre lo que manifestó que es importante el diálogo para platicar, conversar e intercambiar puntos de vista con los maestros.

"Estamos dispuestos a escuchar y todo lo que signifique mejorar la educación será tomado en cuenta, si hizo falta algo en la reforma se revisa, no somos inflexibles, ya tenemos el marco legal principal que es la reforma constitucional, faltan las leyes secundarias, complementarias, ahí se pueden tomar en cuenta todos sus planteamientos", indicó el Presidente.

Asimismo, López Obrador calificó como un gran avance el que se haya cancelado la "mal llamada reforma educativa". Además, reiteró que en su Gobierno se respeta el derecho a disentir porque se está construyendo una auténtica democracia, ya que "es aburrido pensar de manera uniforme".

El Mandatario nacional agregó que en la democracia siempre hay diferencias, hay pluralidad y discrepancia, no hay un sólo pensamiento, pues esto tiene que ver con el autoritarismo. Reiteró que todos los mexicanos tienen garantizado el derecho a expresarse y manifestarse.

López Obrador agregó que hay ocasiones en las que se dan confrontaciones, revoluciones, lucha armada, pero la gente sigue pensando igual, porque los cambios se dan en las vanguardias, en las élites y en los aparatos ideológicos, pero en el resto de México el cambio se ha dado de manera general y colectiva.

"Entonces el que no argumenta, el que quiere imponerse sin razón no tiene respaldo, no cuenta con la fuerza de la opinión pública, por eso ahora todos tenemos que argumentar, convencer, persuadir, no es de que yo no estoy de acuerdo y por eso mi rebeldía", dijo el Presidente.

La reforma promulgada ayer miércoles por el titular del Poder Ejecutivo Federal, modifica los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política, y establece la obligación del Estado de garantizar desde la educación inicial hasta la educación superior.

Además, la reforma mantiene la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente a través de procesos de selección, pero que en ningún caso afectará su permanencia, y elimina las evaluaciones punitivas, pero se mantienen las evaluaciones diagnósticas.

Asimismo, elimina la evaluación obligatoria para el ingreso y promoción de los docentes, así como los concursos de oposición. También establece que la educación será de excelencia y se mantiene la autonomía universitaria.

Por otra parte, la nueva reforma educativa abroga algunas disposiciones de la anterior, como la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con lo que desaparece el INEE.

En su lugar se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, coordinado por un organismo público descentralizado.

Además, faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que deberá estar aprobada a más tardar en cuatro meses.

En la reforma se aclaró que en la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes prevalecerá siempre la Rectoría del Estado. Asimismo, se estableció un plazo de seis meses a partir de este jueves para que el titular del Poder Ejecutivo Federal defina una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales.