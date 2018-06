Si eres parte de la comunidad trans, esto es lo que tienes que saber para ejercer tu derecho al voto - Noroeste

VERIFICADO 2018

Si eres parte de la comunidad trans, esto es lo que tienes que saber para ejercer tu derecho al voto

El INE aprobó en diciembre de 2017 el Protocolo Trans para garantizar que las personas transgénero, trasexuales y travestis puedan ejercer su voto en las próximas elecciones

Fernanda Estrada y Sara Mota / Verificado 2018

Seis mil 222 personas transexuales solicitaron cambio de nombre y sexo en sus credenciales para votar, entre abril de 2015 y abril de 2018, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

A pesar de que, de las 32 entidades federativas, sólo Michoacán, Nayarit y la Ciudad de México permiten legalmente que las personas trans (nacidas con un géneo distinto al que se identifican) hagan la “armonización” jurídica de sus papeles oficiales con su reasignación física de sexo, el INE aprobó un protocolo que busca impedir la discriminación.

El “Protocolo Trans”, aprobado en diciembre pasado por el INE, garantizará que las personas transgénero, trasexuales y travestis ejerzan su derecho al voto el próximo 1 de julio.

Si eres parte de la comunidad trans, esto es lo que tienes que saber para ejercer tu derecho al voto:

Podrás votar aunque tu expresión de género no coincida con el nombre y/o sexo que aparece en tu identificación oficial y sin importar en qué estado del país vivas.

Nadie debe pedirte ninguna otra prueba que sustente tu identidad, no pueden intimidarte, ni invadir tu privacidad.

Los funcionarios de casilla deben otorgar un trato igual a todas las personas, sin distinción y deben dirigirse a todos los electores por sus apellidos o de acuerdo con su expresión de género.

En caso de que alguna autoridad electoral se oponga a que votes, se debe asentar lo ocurrido en una hoja de incidentes y reportarse a través del INETEL.

Todas las casillas del país deben colocar un cartel que contenga una leyenda contundente sobre el “derecho al voto libre y secreto de todas y todos los ciudadanos, sin distinción alguna”. Sin embargo, aunque no veas el cartel, tienes derecho a votar.

Vanessa Ruiz, de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, compartió con Verificado 2018 que esta herramienta “surge para atender un problema particular, la discriminación que sufren las personas trans, cuya expresión de género no se ajusta a los datos contenidos en la credencial. Además, es importante porque es una medida de nivelación y es también una medida de ampliación de derechos y de garantía a la no discriminación”.

Para que los votantes trans no sufran de discriminación al momento de ejercer su voto, el INE capacitó a cerca de un millón de funcionarios de casillas al respecto.

Hacen llamado a para armonizar leyes a nivel nacional

Alrededor de 40% de las personas trans en México han sido discriminadas en el espacio público, convirtiéndose en uno de los principales grupos en situación de discriminación, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred).

Tomando esto en cuenta, el INE, junto con el Conapred, publicó la Guía para la acción pública electoral (GAP): Elecciones sin discriminación. Participar y votar en igualdad, que establece un marco teórico y legal para que Instituciones, autoridades y todas aquellas personas que participen en el proceso electoral fomenten elecciones inclusivas y respetuosas de los Derechos Humanos.

Cualquier queja o denuncia sobre obstáculos o problemas que enfrenten las personas transexuales, transgénero o travestis, para hacer ejercicio libre de su derecho al voto, deberá reportarse a través de INETEL tanto vía telefónica (01 800 433 2000) como en redes sociales.