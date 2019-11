Si hacen compromiso, será posible reencuentro: Graciela Domínguez

La Diputada dice que seguirá trabajando para que el grupo reencauce su unidad y anteponga los intereses de los ciudadanos

José Abraham Sanz

La diputada Graciela Domínguez Nava, aún coordinadora del grupo parlamentario de Morena y Presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, señaló que seguirá trabajando para que el grupo reencauce su unidad y anteponga los intereses de los ciudadanos.

La legisladora salió al mediodía a tratar el tema de la crisis dentro del grupo y que se ventiló la semana pasada.

“Desde que inició este proceso de conflicto público e interno hemos dicho que vamos a trabajar para que el grupo parlamentario de Morena reencauce su unidad, aún en las diferencias que puedan existir y que la unidad tiene que ser poniendo en el centro los intereses de los ciudadanos”, señaló Domínguez Nava.

“Si todos hacemos el compromiso que aquí lo que nos tiene es el proyecto de nación de la cuarta transformación, creo que eso va a ser posible para que haya una reencuentro para trabajar como grupo parlamentario, precisamente poniendo en el centro el compromiso que asumimos de impulsar el proyecto de la cuarta transformación”.

Por la mañana, la diputada Cecilia Covarrubias González, quien fue propuesta para ser la nueva coordinadora del grupo la semana pasada, señaló que el grupo al interior que ella encabeza sólo exige que se cumplan siete puntos básicos que desde su punto de vista no se cumplen, entre los que destacan la transparencia y la rendición de cuentas de la bolsa de 246 mil pesos mensuales que se dotan para actividades del grupo, realizar un reglamento interno, trabajar con inclusión y garantizar que los mejores perfiles desempeñen actividades importantes en el grupo.

“No voy a entrar a ese tipo de opiniones porque no ayuda, yo lo que puedo decir es que me rijo por los tres principios, no he robado y no he traicionado”, expresó.

“Yo no quiero entrar a calificar cuáles son las circunstancias que tienen en crisis al grupo parlamentario, creo que esa es cuestión interna del grupo, se tiene que resolver internamente y al final de cuentas lo que va a indicar si seguimos en la misma línea del compromiso con el proyecto son el desempeño que tengamos aquí en el pleno. Eso es lo que va a dejar en claro cuál es realmente el compromiso que cada individuo que integra el grupo tiene con el proyecto”.

Domínguez Nava explicó que esos 264 mil pesos que reciben mensualmente es para pagar honorarios del personal que colabora con el grupo parlamentario y que de ahí pagan las actividades que se generan, además de destinar 5 por ciento al partido y los informes actividades como el presentado en febrero pasado.

“No hay tal ocultamiento de información”, recalcó.

También aclaró que el reglamento interno no ha sido aprobado porque “no hay disciplina para asistir a las reuniones” y que ella misma ha planteado la conformación de un comité para administrar ese fondo.

“Problemas de transparencia no hay, yo tengo las manos limpias, la cuenta es una cuenta mancomunada, yo no firmo sola. Me podrán acusar de todo, pero de robar, de mentir y traicionar jamás”, insistió.