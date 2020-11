Sí hay repunte en Mazatlán, pero ventas siguen bajas con todo y El Buen Fin, reportan

De acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán, para el sur del estado se espera una derrama económica de mil 100 millones de pesos durante El Buen Fin, que comenzó el 9 de noviembre y termina mañana

Netzahualcóyotl Ceballos

19/11/2020 | 12:12 AM

El Buen Fin no ha sido "tan bueno" para todos.

Aunque se reconoce que sí ha habido un repunte en las ventas como consecuencia del programa nacional que pretende estimular la economía, algunos comerciantes coinciden en que éstas no son las esperadas.

"Sí ha habido un repunte, se ve más gente, pero la verdad no es lo que se esperaba. Esperábamos mucha más gente, como otros años, y que comprara más", declaró Adán López, quien atiende una tienda de ropa en el mercado Miguel Hidalgo, colonia Benito Juárez.

"Pues no, no es precisamente lo que se esperaba, sí hay más gente en la plaza pero el fin de semana que se esperaba más fuerte, que es el que acaba de pasar, no se vendió como estábamos esperando", agregó Galilea, dueña de dos establecimientos de artículos para teléfonos, uno en Colonia Sánchez Celis y otro en Plaza El Mar.

Desde el inicio se dijo que las ventas "en línea" sufrirían una alza debido a que muchos clientes buscaban no entrar a las tiendas, a razón del Covid-19.

Hasta el momento la cámara de los comerciantes organizados no ha dado a conocer un balance sobre el cumplimiento o incumpliento de la espectativa.

"El domingo y el lunes estuvo bien, ahorita ya no. Vamos a ver cómo va a estar mañana. Ya se acaba todo, y vámanos, hasta el otro año", manifestó un comerciante del primer cuadro de la ciudad.