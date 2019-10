Si hubiera sido convocado sÃ³lo por la muerte de Alejandra, no vengo al Congreso: Alcalde

Mañana comparece ante la 63 Legislatura

Si hubiera sido convocado sólo por la muerte de Alejandra, no vengo al Congreso: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro indicó que más que la muerte de la joven de 17 años, quiere escuchar los cuestionamientos de los legisladores contra su Gobierno, y él quiere decirles otros tantos, como lo fue la no actualización del predial

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Si la 63 Legislatura hubiese convocado a Jesús Estrada Ferreiro sólo para comparecer por la muerte de Alejandra, joven que perdió la vida al ser tragada por una alcantarilla, el Alcalde de Culiacán afirmó que no hubiera aceptado la invitación.

El primer Edil señaló que irá por invitación, pero que nunca estuvo obligado, pero es su deseo asistir para ser cuestionado por los diputados de la 63 Legislatura sobre su gobierno.

Inicialmente Pedro Villegas Lobo, Diputado de Morena, llamó a Estrada Ferreiro a dar explicaciones por la omisión del Ayuntamiento al no rehabilitar la alcantarilla por la cual Alejandra murió, debido a que tenía una denuncia.

Sin embargo el Alcalde de Culiacán destacó que a pesar de que sí responderá esos cuestionamientos, no sólo acudirá a dar explicaciones por la muerte de la joven de 17 años el pasado 5 de septiembre.

“Yo vengo aquí a invitación de ellos, no es una obligación venir, yo quiero venir y voy a contestar lo que me pregunten, todo”.

¿Viene exclusivamente por el tema de lo de la Alcantarilla?

“No, si fuera por eso nada más, no vengo, no me van a condicionar a mí a qué vengo, yo vengo porque quiero venir, nadie me obliga”.

El Presidente Municipal sostuvo que él también tiene cosas que decirles a los legisladores, como lo fue el no haber aprobado la actualización del impuesto predial.

Además, compartió que tanto Manuel Ochoa Salazar, titular de la Gerencia de Obras Públicas y a Alfonso Meza, director de Inspección y Vigilancia asistirán al llamado de los Legisladores, así como Issel Guillermina Soto González, Tesorera de la Comuna.

“Parece que sí van a venir, pero no los voy a obligar, no tengo porqué obligarlos...ella (Tesorera) está invitada por mí para que me asesore con los números”, mencionó.