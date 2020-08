Si no hay cuerpos no hay muertos, y las estadísticas matan a los gobiernos: Rastreadoras del Fuerte

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la lideresa del colectivo Rastreadoras del Fuerte exigió a todos los ámbitos de gobierno que trabajen 'de verdad' para frenar las desapariciones.

"Hay que tener en cuenta que si no hay cuerpos no hay muertos, y las estadísticas matan a los gobiernos. Si tienen un mundo de muertos, pues les afecta; pero si tienen un mundo de plebes escondidos, pues no pasa nada, porque están desaparecidos. Pero llegamos las rastreadoras, sacamos los cuerpos, y le decimos: mira gobierno, aquí están... Entonces, es importante que el gobierno de verdad se ponga las pilas", exclamó Mirna Nereida Medina Quiñónez.

"Nuestro objetivo, el objetivo principal aparte de buscar y encontrar a nuestros tesoros, es la no repetición. ¡Ya no queremos más desaparecidos!, ni en la Zona Norte, ni en Sinaloa, ni en el País, ni en ninguna parte", agregó.

Durante una charla con medios de comunicación, señaló que el padrón de desaparecidos ya suma mil 506 personas en Choix, El Fuerte, Ahome y Guasave, con registros desde 2009; y apuntó que en muchos de los casos están involucrados, directa o indirectamente, elementos policiacos.

En este sentido, expuso el caso de Román Soto Vázquez, quien fue detenido el 17 de noviembre de 2013, y ya no se supo de él; su mamá comprobó que su camioneta seguía bajo resguardo policial, y logró la única sentencia que hay en Sinaloa por desaparición forzada.

También recordó el caso de tres jóvenes que desaparecieron en una colonia de Los Mochis en 2015, por el que hay tres órdenes de aprehensión vigentes contra policías municipales. Y otros dos casos, uno en Los Mochis y otro en Mochicahui, de jóvenes que fueron detenidos y luego firmaron su salida de Barandilla, pero ya no se supo de ellos.

"Y como esos hay muchos casos más, pero las familias no se atreven a ir a una institución de gobierno para decir: los policías, que trabajan contigo, se llevaron a mi familiar... Aparte que es como buscarse ellos mismos, porque los mismos policías tienen que buscarse entre ellos", comentó.

Cabe mencionar, que el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, señalando que 'la sensación de inseguridad que esta práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad'.

Las Rastreadoras de El Fuerte han recuperado los restos de 207 personas desde septiembre de 2014, de los cuales, han logrado identificar 126 para entregarlos a sus familiares.

PADRE RASTREADOR PIDE QUE LE REGRESEN A SU HIJO

Durante la charla con los medios de comunicación, el señor Adolfo López, integrante del colectivo, hizo un llamado a quienes tengan información sobre el paradero de su hijo, Adolfo de Jesús López Esparza.

"Aunque me han hecho mucho daño, a los que se llevaron a mi hijo ya los perdoné, no ando buscando culpables, sólo quiero que me lo regresen. O si alguien tiene información, ¡por favor!, háganmela llegar, aunque sea en un anónimo", clamó.

Adolfo de Jesús fue privado de la libertad el 28 de febrero de 2015; estaba en su domicilio, ubicado en el Fraccionamiento Ampliación San Fernando de Los Mochis, con César Alberto Uriarte Cota, y según algunos testigos, se los llevaron en una camioneta negra. Ambos eran trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el área de intendencia.