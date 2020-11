Si no pueden, renuncien, piden organizaciones de Sinaloa al Comité de Participación Ciudadana

Luego de que al Comité de Participación Ciudadana se le otorgó la responsabilidad de nombrar a las y los integrantes de los Comité de Obras Públicas y se ampararan contra esto, organizaciones hacen un llamado a que si no quieren o no pueden, renuncien

América Armenta

CULIACÁN._ Organizaciones y ciudadanía promoventes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, piden a las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, CPC, que renuncien a sus puestos si no pueden o no quieren realizar las responsabilidades que la ley les otorga, luego de que el organismo se amparó ante esta ley.

Sílber Meza Camacho, director de la organización Iniciativa Sinaloa, una de las promoventes de la Ley de Obras Públicas, reiteró el llamado que hacen las organizaciones y particulares, para que de no poder con las facultades que les otorga la nueva Ley de Obras Públicas, que renuncien y den el espacio a personas de la ciudadanía que promuevan la participación ciudadana.

“Las organizaciones, ciudadanos y ciudadanas que firmamos esta carta hemos visto que el CPC no ha logrado ser el vínculo que hubiésemos esperado; mucho menos el representante de la sociedad ante el Sistema Anticorrupción de Sinaloa”, dicta el documento que dieron a conocer.

“Ante su decisión de ampararse para no realizar las obligaciones con visión anticorrupción que establece la nueva ley de Obra Pública solo nos queda pedirles que si no pueden, o no quieren realizar su encomienda, renuncien”, agregaron.

De acuerdo con Enrique Hubbard Urrea, Soledad Astrain Fraire, Sergio Avendaño Coronel y Fernando Ruiz Rangel, integrantes del CPC, uno de los impedimentos para llevar a cabo la tarea de nombrar a las y los ciudadanos para formar los Comités de Obras, es que no manejan presupuesto para ello, por lo que quienes elaboraron el documento exponen que cada integrante del CPC recibe un sueldo de 75 mil pesos mensuales, cantidad suficiente para que realicen sus tareas.

Meza Camacho destacó que les extraña que siendo este un organismo ciudadano, no estén fluyendo para que haya más participación de la ciudadanía en procesos de transparencia y anticorrupción, además que consideró que deberían sentirse con gusto porque se les confió tan importante tarea.

“Vemos a un CPC que no quiere trabajar, no quieren responsabilidades, por eso les decimos que si no quieren o no pueden con las nuevas facultades que les confiere la nueva Ley de Obras Públicas, tienen su derecho de renunciar al CPC, que renuncien y den el espacio a otros ciudadanos y ciudadanas que si quieren trabajar contra la corrupción”, declaró.

El hecho de que el Comité de Participación Ciudadana se haya amparado contra la ley y las responsabilidades que con ella adquieren, para Meza Camacho es una mala señal, pues por fin se logró sacar adelante la ley, de la cual el mismo CPC declaró haber sido partícipe para su creación y que contempla mayor vigilancia en los procesos de licitación y hasta la ejecución por la ciudadanía, ahora ponen trabas para que se aplique en todos sus términos.

“Invitar al CPC a que comprendan que están en un momento histórico, que se sientan felices de las nuevas facultades que se les dio en la Ley de Obras Públicas, que las acepten, que estén dispuestos a trabajar y a desquitar los 75 mil pesos mensuales que les pagan, no es una beca, tiene que desquitarse y que no le tengan rechazo a la nueva Ley, que la abracen, que la adopten y que elijan a los integrantes de los Comités de Obras, que es su responsabilidad”, reiteró el activista.

Las organizaciones que respaldan la solicitud de renuncia de la y los integrantes del CPC en caso de no realizar las tareas que se les han confiado, son el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses AC, el Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome, Coparmex Sinaloa, Iniciativa Sinaloa, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán y Sabuesos Guerreras.

Mientras que en lo particular firman Evangelina Arellano Machuca, Ing Efraín Arreola Rodríguez, Ing José C Serrano, Gustavo Enrique Rojo Navarro, María Isabel Cruz Bernal, Marlene León Fontes y Sílber Meza