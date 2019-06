Si titular de Jumapam no cumple, se irá: Alcalde; ya tengo las maletas listas, le dice el compadre a El Químico

A todos los que están involucrados en el sabotaje, cómplices de robo de agua, se les va a sacar, promete Ismael Tiznado Ontiveros

Sheila Arias

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reiteró que el gerente general, Ismael Tiznado Ontiveros, su compadre, se irá si no cumple con las exigencias. A su vez, el funcionario aseguró que tiene listas las maletas para el momento que le soliciten su renuncia.

Con este “tambaleó” de Tiznado Ontiveros la situación se mantiene álgida al interior de la paramunicipal, ya que el fin de semana cinco ex colaboradores, de rango medio y encargados de plantas, fueron cesados, algunos por su presunto vínculo con actos ilegales; la Junta también enfrenta una investigación interna para identificar grupos de supuesto sabotaje, robo de agua, y encargados de hacer contratos irregulares.

A esto se suma que un equipo de la la oficina de la Síndica Procuradora realizará la primera auditoría de la administración.

“Yo soy estricto con todos los directores, es mi facultad proponer o nombrarlos, yo propuse al Consejo al ingeniero (Tiznado Ontiveros), si el ingeniero no puede con su cargo, pues se va ir, eso le queda claro, desde el primer día que lo propusimos hablamos de eso, de tal manera que no debería haber ninguna diferencia de uno del otro, lo que queremos es acabar con la corrupción al interior de la Junta, existe y vamos a acabar con ella”, declaró el Alcalde.

Y si se ocupa cambiar más, advirtió, lo vamos a hacer.

Por su parte, el gerente general se dijo satisfecho, pero su “error” fue manifestar en público situaciones internas diferentes a las opiniones del Alcalde. A eso atribuye las diferencias.

“Yo considero que he hecho un buen trabajo, está a la vista de todos, Semana Santa salió adelante con una coordinación de personal hasta las seis de la mañana todos los días; salió bien Semana de la Moto, los otros incidentes son cosas que escapan al control... las fugas sorpresivas no se pueden prever, si hubiera alguna manera ya lo estuviéramos haciendo, no se descarta en algún momento la 'mano negra' existe y seguirá existiendo mientras no tomemos el control nosotros como administradores, se está investigando a fondo”.

-- Habla de tomar el control, ¿no tiene la Jumapam el control?

“Se está tomando el control desde que se inició la administración, el control está en manos del Municipio, pero hay gente dentro de la junta... a todos los que están involucrados en el sabotaje, cómplices de robo de agua se les va a sacar, se está investigando”.

-- Estos cargos son de paso ¿usted tiene la maleta lista?

“Definitivo, como todos, a mí lo que me deja tranquilo es que esto que está sucediendo es una cambio de opinión, yo no cumplí con estar informando al '100', de lo que el Presidente está informado hubo una discrepancia en las opiniones, pero mi trabajo lo reconoció”.