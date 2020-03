Si un presidente no quiere acatar las recomendaciones por coronavirus, es su responsabilidad: Estrada Ferreiro

El Alcalde de Culiacán señaló que por instrucciones de la Secretaría de Salud Federal se deben tomar ciertas precauciones; cabe mencionar que el Químico Benítez ha sido uno de los alcaldes que ha sido renuente a cerrar algunos puntos turísticos de Mazatlán

Antonio Olazábal

Si un Alcalde en Sinaloa no quiere acatar las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para evitar la propagación del coronavirus en el país, será su responsabilidad lo que le puede suceder a la población que gobierna, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Presidente Municipal de la capital del Estado señaló esto luego de compartir los puntos que se vieron en la reunión que tuvieron los 18 alcaldes de Sinaloa con Quirino Ordaz Coppel, mandatario estatal.

Ahí explicó que los munícipes tienen que acatar estas disposiciones, se debe proteger a la ciudadanía, quien no lo haga, será responsable si esta pandemia se acrecenta.

"Es una decisión del sector salud a nivel federal y él acata la decisión (Gobernador) y la transmite y yo tengo que acatarla también, viniendo de él, o de la autoridad sanitaria, porque eso es lo correcto en beneficio de la población, quien no lo haga, pues bajo su riesgo y responsabilidad, pero esto es muy delicado, no podemos estar negándonos a acatar instrucciones porque pensemos que estén mal, o porque pensemos que no vamos a cobrar impuestos o no vamos a tener ingresos", mencionó.

Días atrás, Luis Guillermo Benítez Torres subrayó que su administración no cerrará comercios ni espacios turísticos en Mazatlán de momento, ya que el puerto vive del turismo.

Estrada Ferreiro opinó que si la situación se agrava en algunos lugares del Estado por no acatarse a las disposiciones de la Secretaría de Salud, será responsabilidad de quienes no siguieron estas recomendaciones.

"Si un presidente Municipal u otra autoridad, no quiere acatarlas, es su responsabilidad, y las consecuencias vendrán en caso de que esto se agrave, pero la recomendación nuestra es para Culiacán: no nos alarmemos tanto, no estemos 'amiedados', no es la cosa tan grave como para vivir con miedo, las precauciones son muy importantes, tampoco podemos desestimarlo", explicó.

Agregó que de momento no están cerrados todos los comercios. De momento no hay ningún tipo de sanción por mantener los negocios abiertos, ese tipo de acciones corresponden cuando la propagación del virus llega a la Fase 3, actualmente se encuentra en la 2.

"Ahora, no están cerradas las playas, nada más bares, antros, cantinas, casinos, lugares cerrados...en la fase tres sí hay sanciones, en la fase dos no, porque Culiacán no estamos en el momento crítico como para alarmarnos, o 'apanicarnos', ahorita es de conciencia, de precaución, de prevención y es muy importante que acatemos las disposiciones y recomendaciones que nos dé el sector salud", subrayó.