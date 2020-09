Si van a textear, mejor ni agarren el volante: Educación Vial

El problema es la distracción, y los sentidos en la conducción son muy importantes, dice Roberto Jaime Rodríguez

Belizario Reyes

El uso del teléfono celular al manejar un vehículo automotor ya se convirtió en la primera causa de accidentes de tránsito en el mundo, dijo el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez.

"El celular ya se convirtió a nivel mundial en la principal causa de los accidentes al momento que lo usamos al manejar, la gente a veces hasta dos celulares trae cuando va al volante conduciendo y va viendo textos, va mandando mensajes, va viendo videos, a veces va grabando", añadió Jaime Rodríguez en entrevista.

"El problema es la distracción, y los sentidos en la conducción son muy importantes, entonces si no estás en tus cinco sentidos no deberías conducir un vehículo y tú pierdes los sentidos al momento de ir utilizando un celular, la vista, la manipulación, la concentración y el oído y esos sentidos son importantes para poder detectar situaciones de peligro y para poder respetar las reglas".

Subrayó que cuando un conductor no anda concentrado con sus cinco sentidos no respeta las reglas, no visualiza un peligro, su mente está en otro lugar y eso genera que el teléfono celular se haya convertido en la primera causa de accidentes en el mundo.

"Ahora que los vehículos traen Bluetooth pues es un pretexto, sin embargo, sigue habiendo distracción, porque la gente al momento de comunicarse en una llamada su mente va a viajar y eso es una falta de concentración", reiteró Jaime Rodríguez.

"Recordarle a la gente que cuando nos enseñaron a manejar nos dijeron dónde estaban los pedales, dónde estaban las palancas de los cambios, dónde estaba la direccional, la intermitente y todo ésto nos lo enseñaron para que lo podamos usar sin distraernos, meter cambios y pisar el chutch sin voltear a ver ese tipo de instrumentos y eso te daba pericia, te da pericia, te da práctica, te da maniobrabilidad".

Sin embaergo, reiteró, con el uso de los teléfonos celulares se ha perdido toda esa pericia porque la gente va distraída en otra cosa y no va poniendo atención en la conducción.