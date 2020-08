Si yo llego a ser Gobernador nunca voy a contratar Noroeste’: Benítez Torres

Molesta al Alcalde que se publiquen las adjudicaciones directas que hace a proveedores que venden mercancías diversas

Alma Soto

“Si el Alcalde llegara a ser candidato a Gobernador (de Sinaloa) y ganara, nunca le voy a contratar a Noroeste, eso sí se lo digo para que vea que soy derecho. Amor con amor se paga”, declaró el Presidente Municipal Luis Guillermo Benítez Torres cuando se le cuestionó sobre los proveedores que le han vendido flores de nochebuena y equipo de protección personal contra el Covid-19; o una que le vende material para juegos infantiles y equipo de seguridad para la Policía Municipal.

El Alcalde hablaba de que los medios de comunicación pretenden golpearlo acusándolo de “clavarse” la lana, y que él lo entiende porque es parte del juego.

--Pero no necesariamente se trata de corrupción cuando se roba el dinero, sino señalamiento de que no se licita, o cuando se licita siempre ganan los mismos proveedores, que son multiproveedores, que bien le venden flores de nochebuena que trajes para el Covid.19--, se le cuestionó.

--Esa es parte de la ignorancia de mucha gente, ese proveedor, sé a quién se refiere, sí nos vendió las primeras plantas que pusimos en la Avenida del Mar y nos vendió cubrebocas y este cuate es una comercializadora, vende desde un tornillo hasta un avión, cualquier cosa nos puede proveer--, manifestó.

“No es porque lo beneficiemos, porque nosotros buscamos quién nos resuelva los problemas en forma más ágil, es una comercializadora, si fuera una florería, estarían en toda la razón de criticarme, pero no, es una comercializadora, claro que lo tengo muy bien visto”, manifestó.

El proveedor al que hacía referencia Benítez Torres, y que asegura que es una comercializadora, está registrada con el nombre de Innovación y Tecnología Agrícola, propiedad de José Luis Alfaro Montoya, no está registrada en la lista de proveedores del Municipio en 2020, pero sí en 2019.

Se le compraron mil trajes Tibek XL, por lo cual se le pagó una factura de 609 mil pesos. Además, se le compraron cubrebocas por más de un millón 300 mil pesos, con lo que la suma se elevó a casi 2 millones de pesos.

Se refirió, también, a una nota publicada ayer en la edición impresa de este diario, en la que se consigna que la Distribuidora de Materiales Eléctricos de Tepic, que ha obtenido siete adjudicaciones directas, aprobadas por el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán, por un total de 4 millones 324 mil 860 pesos, y que provee desde equipos de radio Motorola para Seguridad Pública hasta juegos infantiles.

“Hoy (ayer) que viene el Presidente de México (Andrés Manuel López Obrador), me reciben con una nota que ya se había publicado del domingo de Ernesto Hernández Norzagaray, un cuate que en su vida ha trabajado, se dedica a ser investigador, no sé de qué, pero sé dónde se la pasa, por eso sí sé de qué, y esa nota la repitió hoy Noroeste, yo sé que es para golpearme, piensan que el Presidente me va a llamar la atención, no, andan muy perdidos”, manifestó Benítez Torres.