FUTBOL

Siempre intentaré poner el nombre de México en alto: Carlos Vela

El delantero del LAFC responde ante críticas por su ausencia en la Copa Oro

Noroeste / Redacción

En más de una ocasión, Carlos Vela ha sido criticado por rechazar las convocatorias de la Selección Mexicana; como último ejemplo, su negativa de no participar en la próxima Copa Oro. El oriundo de Cancún, Quintana Roo, dijo que siempre se ha sentido orgulloso de ser mexicano y de representar a su país.

Además, el atacante del LAFC, equipo de la MLS, comentó que, dentro de su alcance, siempre intentará representar dignamente a México.

“Hasta el último día de mi carrera voy a intentar poner en lo más alto a mi país y espero que disfrute la gente conmigo", dijo en entrevista para la cadena Univisión.

Vela agregó que el no estar en algunas convocatorias del Tri genera especulaciones de las cuales no está de acuerdo con lo que se habla.

"No es como se ha querido decir que no siento el país, nada que ver. Al final es futbol y no tiene relación con lo que yo siento y lo que yo soy. No hay manera de decir que soy de otro lado, ni quiero serlo; soy mexicano y disfruto serlo".​