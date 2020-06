Siguen los contagios de Covid-19 en Villa Unión, Mazatlán, advierte Síndico

Hasta el momento se desconoce un número preciso sobre contagios y muertes por Covid-19 en Villa Unión, pero abiertamente se denunciaron brotes de contagio desde el inicio de la emergencia sanitaria

Netzahualcóyotl Ceballos

Aunque Mazatlán ya entró a la llamada “nueva normalidad”, en su sindicatura más grande siguen los reportes de contagios de Covid-19.

“Sí siguen, bastante, nosotros nos hemos dado a la tarea de asistir a las personas contagiadas porque ahora se contagian por familias. Y sí, por desgracia los contagios siguen”, declaró, el Síndico de Villa Unión, José Martín Osuna Rodríguez.

“Sí se están tomando más medidas, vamos a decir que ya se concientizaron un poquito más, porque fallecieron cinco personas muy queridas y muy conocidas en toda la sindicatura, entonces eso vino a traer mucha conciencia aquí en Villa Unión, ya hay más conciencia”.

En el Hospital del IMSS de Villa Unión, semanas atrás, los trabajadores reportaron el fallecimiento de algunos de sus compañeros debido a un alto número de contagios en la sindicatura y a las mínimas protecciones que ellos tenían dentro del hospital.

“Vamos a ser sinceros como siempre lo hemos sido, aunque no nos haya ido muy bien por eso, la situación en Villa Unión es igual, y quizá un poquito mejor o un poquito peor que en todo México, pero según tengo entendido necesitamos un equilibrio entre empezar a salir con la nueva normalidad y las nuevas formas de prevención, se trata de que la economía no sufra situaciones que después no vayamos a poder solucionar”, dijo Osuna Rodríguez.

En Villa Unión, los establecimientos que llegaron a cerrar como medida de prevención ya se encuentran abiertos.