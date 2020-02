Sin acuerdos para nuevas elecciones en STASAC

Julio Duarte Apan declaró que aún no hay fecha para realizar las elecciones, pues no ha habido un acercamiento entre las contrapartes

América Armenta

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán llevó a cabo un intento fallido de elección del nuevo Secretario General el pasado viernes, pues simpatizantes de la Planilla Amarilla encontraron irregularidades, tomando la sede de los comicios y aún no se tiene fecha para llamar a un nuevo proceso electoral.

De las 18 planillas participantes, son dos las que se enfrentaron y tienen mayor apoyo de las personas sindicalizadas. La Planilla Roja, la cual es liderada por el tres veces Secretario General, David Alarid Rodríguez, y Julio Duarte Apan, de la Planilla Amarilla, quien busca ser el nuevo dirigente después de casi nueve años con la misma persona.

Julio Duarte Apan declaró que aún no hay fecha para realizar las elecciones, pues no ha habido un acercamiento entre las contrapartes.

"No ha habido un acercamiento entre las partes, entonces realmente la información no ha cambiado, necesitamos tener una reunión en la que podamos tomar la determinación de qué sigue, ya mi equipo jurídico está trabajando en las cuestiones legales, pero las decisiones se tienen que tomar entre las dos partes implicadas y no ha caminado esa parte", refirió.

Aseguró que el día de ayer quedaron en reunirse simpatizantes de ambos grupos, pero no se reunieron y el día de hoy ya no se han buscado, por lo que espera entablar de nuevo comunicación con el otro grupo el día lunes para buscar tratar el asunto.

"Aunque hubo respuesta y hubo cita para vernos, no llegó al lugar y así quedó porque ayer estaba muy ajetreado el día como para estarlo buscando más", concluyó.

LAS QUEJAS

Entre las observaciones que se hicieron a las boletas de la elección es que la planilla de Alarid Rodríguez es la primera que se pone como opción, además de que la de Duarte Apan está junto a otra planilla con el color parecido a la suya y con el mismo nombre del candidato, Julio, lo cual confundiría a los votantes.

Con la reelección de Alarid Rodríguez se viola el Artículo 103 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios, ya que esta prohíbe las reelecciones dentro de los sindicatos en Sinaloa.