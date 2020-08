Sin aplicar, $132.2 millones en recursos para educación en Sinaloa; hay $15.9 millones destinados a grupos vulnerables

No se ha utilizado el recurso para programas de infraestructura educativa, desarrollo profesional docente, convivencia escolar, fortalecimiento de servicios de educación especial, atención a la diversidad de educación indígena, y atención educativa de la población escolar migrante

Belem Angulo

CULIACÁN._ El Gobierno de Sinaloa no ha ejercido 132 millones 288 mil 218.21 pesos de recursos destinados a educación, que fueron asignados por la Federación y etiquetados para un total de seis programas durante este 2020

Del total, 15 millones 925 mil 807.23 pesos no aplicados están dirigidos a la atención de grupos vulnerables en los conceptos de educación especial, atención a la comunidad indígena y migrante.

Lo anterior aparece en el documento sobre la Aplicación de los recursos federales en Sinaloa, publicado el 19 de agosto en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.

El desglose financiero contempla el segundo trimestre de 2020, revelando que no se ha utilizado el recurso para programas de infraestructura educativa, desarrollo profesional docente, convivencia escolar, fortalecimiento de servicios de educación especial, atención a la diversidad de educación indígena, y atención educativa de la población escolar migrante.

De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Gobierno de Sinaloa tiene hasta el cierre del actual ejercicio fiscal para utilizar estos recursos, de lo contrario tendrán que ser devueltos a la Tesorería de la Federación.

"Los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso, los municipios, deberán reintegrar a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2021, los recursos que no hayan sido devengados al 31 de diciembre de 2020, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo del artículo 17 de la LDFEFM", se lee en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

LOS RECURSOS

Tipo de recurso: Aportaciones federales para entidades federativas y municipios

Infraestructura educativa media superior y superior

Aprobado 20 millones 269 mil 856 pesos / Modificado 104 millones 975 mil 265.41 pesos / Ejercido 0.0 pesos

Tipo de recurso: Educación Pública

Programa para el desarrollo profesional docente

Aprobado 2 millones 022 mil 668 pesos / Modificado 2 millones 022 mil 668 pesos / Ejercido 0.0 pesos

Programa nacional de convivencia escolar

Aprobado 9 millones 364 mil 477.57 pesos / Modificado 9 millones 364 mil 477.57 pesos/ Ejercido 0.0 pesos

Fortalecimiento de los servicios de educación especial

Aprobado 1 millón 895 mil 169.10 pesos / Modificado 1 millón 895 mil 169.10 pesos / Ejercido 0.0 pesos

Atención a la diversidad de la educación indígena

Aprobado 1 millón 685 mil 533.19 pesos / Modificado 1 millón 685 mil 533.19 pesos / Ejercido 0.0 pesos

Atención educativa de la población escolar migrante

Aprobado 12 millones 345 mil 104.94 pesos / Modificado 12 millones 345 mil 104.94 pesos / Ejercido 0.0 pesos

EDUCACIÓN EN PANDEMIA

El 23 de marzo, inició en Sinaloa el periodo de educación a distancia motivado por la emergencia sanitaria por coronavirus. Los métodos educativos aplicados desde ese momento, seguirán en el próximo ciclo escolar priorizando la educación diversificada, apuntó el Secretario de Educación en Sinaloa.

Sin embargo, investigadores y organizaciones en materia educativa han señalado la desigualdad social como el principal obstáculo durante la educación a distancia.

“Que tomen medidas preventivas en torno a la desigualdad social, que la SEPyC ataque esos procesos”, dijo Ismael Alvarado Vázquez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sociólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Son muchas las desigualdades y se está planteando un sistema de educación sin considerarlo, hablan de deserción pero no de desigualdad social, tiene que ver con la inclusión, con el niño o el profesor que no tiene internet o que no cuenta con un espacio para la clase, y eso la SEPyC no lo está considerando”, agregó.

Estos modelos de educación han evidenciado la desigualdad social y económica que la educación a distancia escondía, señaló Gustavo Rojas Ayala, director de la organización Mexicanos Primero Sinaloa.

“Algo que ha sido ampliamente comentado dentro del tratamiento del análisis de la respuesta del sistema educativo ante esta crisis es que ha descubierto algunas de las desigualdades que el funcionamiento de las escuelas como en su cotidianidad las conocíamos ocultaba muy bien, que era el hecho de que en casa había condiciones muy distintas”, comentó.