Sin casa y sin apoyo, Luis busca sobrevivir a la pandemia

El adulto mayor recorre las calles del Centro vendiendo chicles para comer

América Armenta

Luis no tiene casa, duerme en el lugar en que lo agarre la noche y esa fue la razón por la que el adulto mayor considera que no le dieron apoyo en los programas del Gobierno federal, tiene problemas de salud y su único ingreso es de la venta de chicles, la cual se ha reducido en la epidemia sanitaria.

“Donde se me hace noche, la mera verdad, donde quiera me hago chiquito, yo como los pajaritos”, dijo respecto al lugar donde duerme.

Con el ojo izquierdo dañado y cataratas en el ojo derecho, vende chicles desplazándose en una silla de ruedas, pues tiene un pie dañado y una amiga de Luis lo ayuda empujándolo por una amiga suya.

“Me dijeron que sí me iban a apoyar, pero me dijeron que tenía que darles un domicilio y les dije: -no mejor díganme a dónde voy yo por la ayuda- pero me pidieron un domicilio y un teléfono y no”, agregó el hombre de 59 años.

Luis es originario de Navolato, allá tiene medios hermanos y su media hermana lo ha apoyado en más de una ocasión con alimentos y baño para que pueda estar limpio.

“Me da un taco y me deja dormir y me lava, pero como dice el dicho: el muerto y el arrimado a los tres días apestan”, comentó, “yo sin dinero y sin nada me paro por unos días y me regreso, es que no estoy impuesto a allá tampoco, yo estoy impuesto aquí de chiquito, aquí en Culiacán”, añadió.

En medio de la pandemia ha conseguido alimento esporádicamente en lugares como la Iglesia del Carmen, pero con la poca afluencia de la ciudadanía al Centro de la ciudad, no encuentra fácilmente quien compre los chicles que oferta.

“Yo con 30 ó 40 ya me como una comida, con 40 pesos como”, declaró, por el momento ha dejado de comer algunas cosa para ahorrar y poder curar su pierna cada vez que logra juntar 50 pesos, que es lo que le cobran en la Cruz Roja por desinfección y vendas nuevas por su problema en el pie izquierdo.

Luis recorre el centro de Culiacán, tiene una gorra con la Vírgen de Guadalupe y ofrece chicles, la cooperación es voluntaria, por si la ciudadanía lo ve y desea apoyar.