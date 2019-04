FUTBOL

Sin grupo no hay triunfos: Maradona

El estratega y sus pupilos mantienen el buen paso en el torneo consolidándose en los primeros puestos del Clausura 2019 del Ascenso MX

Noroeste / Redacción

Luego de la victoria que se adjudicó Dorados de Sinaloa la noche del domingo al derrotar 3-2 a TM Futbol Club en el duelo que cerró la jornada 13 del Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX. El técnico Diego Armando Maradona habló en conferencia de prensa donde valoró el esfuerzo que mostraron de principio a fin para traerse las tres unidades a Sinaloa.

“Nosotros fuimos a buscar el partido desde el primer minuto, conseguimos los goles, Mario me presionó y por lapsos complicó el desarrollo del juego, pero cambiamos las líneas y las marcas donde continuamos atacando en todo momento.

“Nosotros somos un equipo que está en la lucha, pendientes siempre de los rivales y de los entrenamientos que realizamos con intensidad. Mis jugadores siempre buscan mejorar y eso vale mucho para el grupo para que el equipo se haga más fuerte ya que sin grupo no hay triunfos y sin triunfos no hay campeonatos”, comentó.

Los diversos medios de comunicación cuestionaron al técnico argentino sobre cual consideraba que es la clave para el actual paso que atraviesa el equipo donde se colocaron en la cuarta posición de la tabla general.

“Con el trabajo se consiguen muchas cosas, con la psicología al jugador también se consiguen otras cosas más que van ligadas al entrenamiento diario. Hubo muchos que dijeron que yo ya no regresaría a Culiacán y yo tengo mi casa en Culiacán, lo importante es que el equipo rinde lo que le pido en la cancha y esa es la respuesta del actual paso”, señaló.

Sobre el desarrollo del encuentro que en par de ocasiones los oriundos de Tampico igualaron, pero que rápidamente los sinaloenses lograron sobresalir y quedarse con la victoria. Maradona apuntó que todo ha sido gracias al compromiso y al esfuerzo de sus pupilos en todo momento sin darse por vencidos.

“Mario García fue un gran planeador táctico conmigo, en el juego coincidimos en muchas cosas y es por eso que me ayudó mucho en el pasado torneo, se de su conocimiento, pero Dorados hizo un gran partido donde la afición que asistió debió salir contenta por el espectáculo, el buen fútbol que vio. Los que decían que nosotros no íbamos a calificar por estar en los últimos lugares, ahora ya no hablan, ya estamos en la parte alta y lo demostramos con hechos ligado al esfuerzo de los jugadores”, finalizó.

