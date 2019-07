Sin impedimento legal para que constructoras seÃ±aladas participen en licitaciones, asegura Obras PÃºblicas

Empresas señaladas por irregularidades

Sin impedimento legal para que constructoras señaladas participen en licitaciones, asegura Obras Públicas

Tras el fallo a favor de empresas señaladas por contratos irregulares del sexenio de Mario López Valdez para la construcción del nuevo Centro de Salud de Culiacán, el Secretario de Obras Públicas Osbaldo López Angulo señala que no hay impedimentos para que éstas participen

Karen Bravo

CULIACÁN.- Las empresas contratadas para la construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados en Culiacán, CESSA, no están inhabilitadas para participar en licitaciones, por lo tanto no existe irregularidad alguna, afirmó el Secretario de Obras Públicas Osbaldo López Angulo.

No existen fundamentos legales que impidan que empresas como MTorres Desarrollo y Construcción S. A. de C. V. e Ingeniería de Negocios Sostenibles S. A. de C. V. participen en licitaciones y sean contratadas por el Gobierno.

Esto, después de que el organismo Iniciativa Sinaloa, cuestionó que estas empresas contratadas ahora por la administración de Quirino Ordaz Coppel fueron señaladas de haber suscrito contratos de manera irregular en el sexenio anterior de Mario López Valdez

Dichas empresas recibieron la licitación para la edificación del Centro de Salud con Servicios Ampliados en Culiacán con un contrato por 120 millones 800 mil 402.3 pesos, emitido por el Gobierno del Estado el 11 de junio de 2019.

"No tenemos absolutamente nada de nadie que esté inhabilitada, que esté sancionado, que tengamos algún resolutivo de alguna empresa que no pueda participar, de nadie, ni de Fiscalía, ni de Transparencia, ni de nadie", dijo a Noroeste López Angulo.

"Esa empresa puede participar en esta, en obras del estado de Sinaloa y de cualquier otro estado del País".

Las empresas contratadas se han visto envueltas en irregularidades y sus acciones han derivado en denuncias ante la Auditoría Superior del Estado y llevó en su momento a la inhabilitación del ex Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, José Luis Sevilla Suárez Peredo, que luego logró revertir esa decisión.

"Por lo pronto no tenemos ningún impedimento ni federal ni estatal ningún impedimento que pudiera ser (para contratarlas)", puntualizó el Secretario.

"Nosotros no tenemos absolutamente ningún tema del porqué no pueda participar, que haya tenido problemas en la administración anterior, que haya participado en la Álvaro Obregón como lo han comentado, eso es un tema muy aparte", expuso.

"Mientras nosotros no tengamos un documento que lo imposibilite a participar, pues con nosotros pueden participar esa y cualquier otra empresa".

- ¿Esto ustedes no lo sabían?

- Totalmente que lo sabemos, pero eso no nos imposibilita que no participe la empresa.

-¿Qué dice la ley, Secretario?

- Es una inhabilitación al funcionario, pero nosotros, Transparencia no nos ha dicho 'por ese motivo o por ese dictamen que se llevó a cabo, o por ese resolutivo si así lo queremos llamar, la empresa tampoco puede participar en licitaciones'".

La testigo social e investigadora de Iniciativa Sinaloa Marlene León Fontes, en su reporte sobre la licitación del Centro de Salud, señaló que debería revisarse la legalidad de la participación de tales empresas.

"El Artículo 72 precisamente es de lo que te habla, es que los contratistas incapacitados para poder participar en una licitación o proceso licitatorio siempre que concurran bastantes causas, entre ellas la inhabilitación", refutó por su parte Óscar Luna Velarde, Subsecretario de Programación y Contratos.

"Si estuviera inhabilitado, si estuviera sancionado, si estuviera en mora, en concurso mercántil o cualquier cosa por supuesto que Transparencia nos tiene que decir que no reúne las características para poder participar".

- Y en la fracción que dice que quedará prohibida la participación en procedimientos de contratación, la recepción de propuestas y la adjudicación de contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de las siguientes personas físicas o morales las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto a la ley. Si ya se comprobó que participaron en procesos irregulares e incluso un ex funcionario fue inhabilitado por esto ¿no les parece prueba suficiente?

- No creo, porque lo acabas de leer, que vaya en contravención de lo que dicta la ley.

- Entonces, ¿hay un vacío legal en cuanto a la participación de las empresas?

- No tanto, porque al final de cuentas no han configurado que actuó de mala fe o de algún otro estado en la obra que causó la sanción al funcionario.

