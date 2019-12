FUTBOL

Sin miedo a nada: Mohamed afirma que Rayados respeta al Liverpool pero no le teme

El técnico de Rayados señaló que buscarán ser protagonistas y afirmó que ante los Reds hay respeto mas no miedo

Noroeste / Redacción

DOHA._ Enfrentar al Liverpool, el mejor equipo del mundo en la actualidad, no hará que Rayados cambie su estilo de juego o traicione su esencia que lo ha caracterizado con Antonio Mohamed al frente. Al menos es lo que aseguró “El Turco”, quien afirmó que su escuadra no le teme al cuadro inglés y que su idea es competir y no especular.

“Miedo no tenemos a nada, mucho respeto, sabemos a qué nos enfrentamos, cualquier dificultad que pueda pasar en el campo de juego es para los dos equipos iguales. No venimos a ver qué pasa, sino a competir. Venimos al torneo no solo a ser participantes, sino un equipo que quiere ser protagonista. Vamos a salir a competir a buscar el partido con nuestras virtudes”, expuso Mohamed en la conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles en donde los albiazules se enfrentarán a Liverpool en la semifinal del Mundial de Clubes.

“Habrá momentos en los que vamos a defender muy atrás, la idea es salir al campo rival y medirnos de igual a igual. Nosotros hicimos muchos esfuerzo para llegar a este lugar. Queremos llegar a este partido con presencia, va a tener momentos que vamos a defender muy atrás, la idea es salir al campo rival y medirnos de igual a igual”, expresó el estratega argentino.

“El Turco” se dijo orgulloso de estar presente con Rayados en este partido que es histórico para el cuadro norteño, por lo que buscan no defraudar.

“Es un orgullo estar dirigiendo al club que yo tanto camino le tengo. Sabemos que es un partido histórico para la institución, esperamos poder representar el sentimiento del hincha”, dijo el timonel albiazul.

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE

Monterrey vs. Liverpool

10:30 Horas