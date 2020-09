Sin subsidio al diésel, al menos 35% de los barcos se quedarán en tierra, advierten

Saldrán a las capturas con poco diesel, con pocas provisiones, con la esperanza de poder recuperar la inversión y pagar las deudas, señalan patrones y empresarios

Alma Soto

MAZATLÁN._ Patrones y empresarios reconocieron que a pesar de la falta de subsidio al diésel marino, al menos saldrán a las capturas entre el 50 y el 65 por ciento de las embarcaciones, ello, durante la manifestación que hicieron para demandar que se le regrese el subsidio.

Juan Carranza Beltrán, empresario con una flota de 30 barcos, aseguro que solo el 30 por ciento de éstos saldrán, y por ello se verán afectados la tripulación del 70 por ciento de la flota que se quedará en tierra, las empacadoras y las comercializadoras que dependen de la producción.

“Vamos a tener un gran problema en la comunidad, con los pescadores que no saldrán a pescar y se quedarán sin empleo, y las plantas, miles y miles de empacadoras, qué va a pasar con ellas, con sus familias, eso no contempla el Comisionado (de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo), que vende el cuento de que somos los depredadores, está muy triste, peligroso y delicado el asunto”, declaró Carranza Beltrán.

Dijo que los armadores están en la peor de las peores condiciones para salir a trabajar: una pesca totalmente desordenada, sin inspección ante el argumento de la falta de presupuesto, y con un diesel muy caro, y no pueden contra todo eso, no pueden competir contra un producto barato, capturado ilegalmente.

Carranza Beltrán indicó que no están en contra del apoyo que se les pueda dar a los pescadores, por 7 mil 200 pesos, y que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y Elenes Angulo promocionan como un gran sacrificio que se hizo para darle una ayuda a los pescadores.

“Pero equivalen a 600 pesos mensuales, a 20 pesos diarios, nadie puede vivir con eso, ese es el gran sacrificio que hizo el gobierno, y no les ofrecen nada más, es una burla, pues si los barcos se quedan parados, de nada les va a servir esa ayuda”, recalcó.

Carranza Beltrán aseguró que han propuesto ya al Gobierno que les compren los barcos con avalúos reales y se los den a los “pobres”, y no a sus socios que son los pescadores, para que ellos los trabajen, y queden como quieren las autoridades, al antojo de sus arbitrariedades.

Mauro, patrón de un barco, dijo que en su embarcación saldrán con poco diesel y pocas provisiones, no podrán ir muy lejos y deberán regresar en poco tiempo.

“Estamos padeciendo las consecuencias de sus decisiones, pues al aumentarle a los combustibles, padecemos de un tiempo de capturas más corto, y si los armadores no tienen dinero o no les es rentable, pues trabajamos un mes y para nosotros no es rentable, por ello exigimos el precio justo y poder trabajar los 6 meses que comprenden la temporada”, manifestó.

Lamentó que las mesas de trabajo que han tenido no les han servido de nada, por lo que se decidieron por la manifestación, esperando que les den una respuesta.

Con la falta de subsidio, dijo, se quedará sin ingresos miles de familias, de manera directa e indirecta.

“Probablemente salga un 50 por ciento de la flota, en muy malas condiciones, si no hay circulante, no hay dinero, a la mejor el armador se anima a sacar el barco con un poquito de diesel, con un poquito de todo, viajes muy cortos, casi de seguro que es un truene, porque la pesca no es salir y ya, hay que moverse de un lugar a otro”, manifestó el patrón de barco.

Humberto Becerra Batista, líder nacional de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, señaló que en todo el País se quedará amarrada el 35 por ciento de la flota que está adherida a esa organización.

Indicó que de 800 barcos que conforman la flota camaronera del Pacífico mexicano, 520 son de Sinaloa, lo que representa una gran afectación a la economía de la entidad, pues no puede decir que solo los tripulantes de cada barco quedarán desempleados, sino toda la cadena que depende de ellos, entre mecánicos, proveedores de insumos, congeladoras, plantas procesadoras de alimentos, entre otras.