Sinaloa califica en 36 pruebas para la Olimpiada Nacional de Karate Do

Se espera que vuelva a ser la disciplina que más preseas otorgue al estado en la justa nacional

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La delegación sinaloense de karate do participó con notable éxito en el evento selectivo nacional celebrado en Irapuato, Guanajuato, donde logró calificar para la Olimpiada y Nacional en 36 de las 41 pruebas en que participaron.

César Ramírez, titular de la Asociación Estatal, consideró que el resultado es muy bueno porque se elevan las posibilidades de sobresalir en la etapa nacional tal y como lo hicieron el año pasado al convertirse en la disciplina que más preseas ganó para Sinaloa con un total de 21, incluyendo seis de oro.

“El propósito es refrendar lo que hicimos el año pasado y de ser posible tener algo más, confiamos mucho en las categorías menores porque se está viendo un buen relevo generacional; asimismo, en los equipos de kata y kumite de Juvenil Mayor contamos con mucha calidad”, precisó el jefe de la delegación.

Con relación a las plazas alcanzadas este año, entre otros destacaron medallistas de la calidad de Jesús Moreno, Musaid Torres, Gabriela León, Gael Morales, quienes avanzaron en el primer lugar; asimismo, el equipo Juvenil Mayor conformado por Bryant Alexis Benítez, Maximiliano Jacobo, Carlos Emanuel López y Heriberto Armenta que acreditaron tarjeta en primer lugar.

Bryant Alexis también calificó en combate individual en segundo lugar; asimismo, el equipo de katas Sub 21 femenil formado por Brisa Sarmiento, Jennifer Osuna y Naomi Rojas.

El equipo de katas Sub 21 varonil integrado por Jesús Moreno, Ricardo Ochoa y Luis Alberisi avanza en segundo lugar y el equipo de kumite varonil Sub 21 también calificó en tercero y en katas femenil Sub 21 tiene la plaza en tercer lugar.

Ganan selectivo al Centroamericano

Dentro del evento clasificatorio para la Olimpiada Nacional se celebró el certamen selectivo rumbo al Campeonato Centroamericano de la especialidad con sede en Costa Rica en mayo próximo, Jesús Moreno, de la división menos de 75 kilos, y Yamileth Terraza,s de menos de 50 kilos, calificaron para este acontecimiento nada menos que ganando la medalla de oro.