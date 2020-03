Sinaloa conquista dos oros al abrirse el Regional de Atletismo

La delegación sinaloense conquista además seis medallas de plata y seis de bronce

Noroeste / Redacción

HERMOSILLO._ Un total de 14 medallas logró la delegación sinaloense en la primera jornada del Atletismo regional rumbo al Nacional de Conade 2020.

La actividad se llevó al cabo en la pista del Estadio Héroe de Nacozari imperando un clima frío y lluvioso.

En esta primera de tres jornadas que contempla el evento, dos sinaloenses lograron el primer lugar frente a los competidores de Baja California, Sonora y Baja California Sur.

Primero Nayleth Reyes se llevó el campeonato en la prueba de caminata tres mil metros Sub 16 con marca de 16:52.

La otra presea dorada correspondió a Diego Hernández en lanzamiento de disco Sub 18 con marca de 49.94 metros.

Seis segundos lugares importantes fueron para Juan Patiño en 100 metros planos Sub 20 con 11:17, en ese mismo evento Javier Pérez fue tercer lugar.

José Rodríguez se llevó el segundo lugar en los 100 metros planos Sub 18 con 11:14. Reyes Corrales pisó el segundo escalón en los 1500 metros planos Sub 20 con 4:08.14.

También Ulises Aldama en lanzamiento de disco Sub 18 con 48 metros. En lanzamiento de Jabalina obtuvo el segundo lugar Juan Sánchez con 55.13 metros.

El relevo combinado de 4 por 250 metros Sub 16 se quedó con el segundo lugar con 2:36.15; Jaqueline Uriarte, Ana Aquino, Azalia Zavala y Jazmín Machado fueron las protagonistas.

Con terceros lugares compitieron Gerónimo Páez en 1500 metros Sub 18, María Cabrian en 100 metros planos Sub 18, Jaqueline Iriarte en 80 metros Sub 16 y el relevo varonil de 4 por 250 metros combinado Sub 16.

Este viernes continuará la actividad con la segunda jornada.