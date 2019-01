Datos a nivel nacional

Sinaloa, el quinto estado con menos gastos en proyectos de movilidad

En el estado, solamente se destinan 199.85 pesos per cápita en la entidad; la mayoría es para infraestructura vial y quedan relegados los proyectos para peatones, ciclistas y transporte público de calidad

Heriberto Giusti Angulo

30/01/2019 | 04:01 AM

CULIACÁN.- A nivel nacional, Sinaloa ocupa el quinto puesto de los estados que menos gastan, per cápita, en proyectos de movilidad. De acuerdo con el estudio "Anatomía de la Movilidad en México", publicado por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano a finales de 2018, el Gobierno de Sinaloa gastó 592 millones 818 mil 66 pesos de 2013 a 2017, lo que corresponde a 199.85 pesos per cápita.

En primer lugar, Baja California Sur destinó 2 mil 816.14 pesos per cápita durante este periodo, seguido de Puebla con 860.64 pesos; por otro lado, Chihuahua fue el estado que menos gastó, con solo 131.33 pesos per cápita destinados a este rubro, seguido de Zacatecas con 141.38 pesos. El gasto promedio nacional es de 411.99 pesos per cápita, lo que corresponde a mil 226 millones 511 mil 81 pesos por cada estado.

Del dinero total invertido en Sinaloa para proyectos de movilidad, las categorías de infraestructura vial y redes de infraestructura acapararon el 84.77 por ciento del gasto. De 2013 a 2017 se destinaron 472 millones 201 mil 20.63 pesos en infraestructura vial, y para las redes de infraestructura hidráulica, eléctrica, de drenaje y alumbrado, se destinaron 114 millones 729 mil 346.61 pesos.

En cuanto a proyectos de naturaleza sustentable, el Gobierno de Sinaloa solo ha invertido el 15 por ciento de su presupuesto para asuntos de movilidad. Para proyectos orientados al peatón, el monto destinado ha sido de 87 millones 44 mil 379 pesos; en cuanto al transporte público, se ha hecho una inversión de 12 millones 151 mil 894 pesos; sobre proyectos orientados al ciclista, se han gastado 6 millones 278 mil 140 pesos. En total, el gasto corresponde a 35.56 pesos per cápita.

Para proyectos orientados al peatón, Sinaloa destina 87 millones 44 mil 379 pesos.

Usan su carro para ir a trabajar

Por otro lado, Sinaloa también ocupa el quinto puesto a nivel nacional en traslados al trabajo en vehículo particular, y el lugar 25 en viajes en transporte público, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El 38.76 por ciento de los trabajadores de la entidad usan su automóvil particular para ir a laborar, mientras que solo el 24.11 por ciento se mueven con el transporte público.

Asimismo, el 6.77 por ciento de la población laboral opta por transportarse en bicicleta, una cifra por encima de la media nacional. Otra parte de los empleados, el 14.83 por ciento, se desplaza al trabajo caminando, una cifra por debajo de la media nacional.

Los peligros de usar tanto el automóvil

La movilidad en automóviles está costando vidas humanas. De acuerdo con el Informe sobre la Seguridad Vial en México 2017, que emite el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, las defunciones por accidentes viales van a la alza y se estima que para 2020 se alcance la cifra anual de 19 mil 536 afectados en el país.

Las tasas más altas de mortalidad se presentan en estados donde es mayor el porcentaje de viajes que se realizan en vehículo particular, y que están por encima de la media nacional. Sinaloa ocupa el tercer puesto en muertes por accidentes viales y, como municipio, Culiacán ocupa el primer lugar en defunciones de personas entre 0 y 15 años.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad, entre 1990 y 2015 el parque vehicular a nivel nacional aumentó a una tasa promedio anual del 5.3 por ciento, mientras que la población lo hizo a un ritmo del 1.5 por ciento.

Sobre proyectos orientados al ciclista, se han gastado 6 millones 278 mil 140 pesos.

$592 millones 818 mil 66

Gastó Sinaloa gastó de 2013 a 2017

$199.85

Per cápita representa el gasto

$411.99

Per cápita es el promedio nacional