Sinaloa ocupa el segundo lugar en transparencia en el gasto de salud, según publicación

De acuerdo con el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas realizado por la revista Aregional, Sinaloa está solo por debajo de Guanajuato

Karen Bravo

CULIACÁN._ Sinaloa se sitúa en el segundo lugar en transparencia en el gasto de salud, según el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2019, realizado por la Revista Aregional, y está solo por debajo de Guanajuato.

Para realizar este estudio, AR revisó los portales oficiales de la información financiera de las secretarías de salud y los organismos descentralizados del sector salud.

El índice considera aspectos como la gestión y el desempeño gubernamental, con la finalidad de evaluar de manera integral la transparencia del gasto de salud en las entidades federativas. En la revisión se abarcan los bloques de marco regulatorio, marco programático-presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas.

La evaluación se realizó con la información publicada al 18 de enero del 2019. En ella Sinaloa cumplió con 95.81 por ciento de los 100 puntos disponibles a calificar, según el índice mencionado. Esto coloca a la entidad en segundo lugar por debajo de Guanajuato que llegó al 96.95 por ciento.

Además Sinaloa subió 21 lugares con respecto al peldaño que ocupó en el 2018, detalla la publicación.

“Igualmente destaca el caso de Sinaloa, estado que aumentó más de 50.0 puntos, y obtuvo el mayor incremento en puntuación en la medición 2019 y se convierte en la entidad con la mayor cantidad de posiciones ganadas, con 21 lugares. La mejora de Sinaloa se relaciona directamente con la creación de un portal específico para la información del gasto del Sector Salud del Estado, con los documentos presentados de manera ordenada y con la calidad requerida, tanto en desglose como en presentación”, destaca.

Pese a la calificación, esto no garantiza que el gasto del sector salud sea adecuado, subraya el documento.

“Es necesario reiterar que un gobierno transparente, no implica que éste tenga un buen desempeño financiero, sino que es un gobierno que no teme enfrentar el escrutinio público, a fin de que los ciudadanos, de manera directa u organizada en asociaciones civiles o iniciativa privada, puedan vigilar y analizar su desempeño. A final de cuentas, la transparencia no es un fin, sino un instrumento para la eficiente rendición de cuentas”, observa.

Si usted desea revisar el gasto en salud, visite este sitio: http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/gasto-en-salud/