Sinaloa redujo sus homicidios en un 35 por ciento: Índice de Paz México

La entidad escaló del lugar 27 al 22 en solo tres años; sin embargo, la violencia sigue generando estragos en la economía, asegura especialista

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ De 2015 a 2018, Sinaloa presentó una disminución del 35 por ciento en homicidios, lo cual lo hizo escalar del lugar 27 al 22 en este rubro, explicó Carlos Juárez Cruz, director para México del Instituto para la Economía y la Paz, quien estuvo presente en Culiacán para dar a conocer el “Índice de Paz México”.

“En 2017 ya habíamos roto el récord histórico de homicidios en México, con más de 29 mil homicidios, y volvimos a romper ese récord lamentable en 2018 con más de 34 mil homicidios. La tasa de homicidios de 2015 a 2018 se incrementó en más del 80 por ciento... no hay casi países en el mundo que tengan estos niveles de homicidio. Pero para el caso de Sinaloa la tasa de homicidios bajó en un 35 por ciento”, aseguro.

Juárez Cruz explicó que la organización que representa hace un análisis de cinco indicadores para la paz: delitos con violencia, cárcel sin sentencia, crímenes de la delincuencia organizada, homicidio y delitos cometidos con armas de fuego. Mencionó que, en promedio, de 2015 a 2018 la calificación de México cayó en un 21.5 por ciento, pero la de Sinaloa mejoró.

“En el ámbito nacional los cinco estados más pacíficos son Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo. En el fondo de la tabla está Baja California; Sinaloa solía estar aquí en los últimos dos o tres lugares”, explicó.

El orador también destacó que Baja California Sur redujera en 76 por ciento su tasa de homicidios, y que Sonora disminuyera los delitos con violencia en un 50 por ciento y la delincuencia organizada en un 71 por ciento. Por otro lado, lamentó que en Guanajuato, Quintana Roo y Oaxaca se haya disparado la violencia de 2015 a 2018, y que la situación general del país siga siendo inhóspita.

“Aunque las narrativas nos dicen que la violencia está focalizada, que es un problema de algunas regiones, en realidad solamente 10 estados mejoraron sus niveles de paz y 22 lo empeoraron. ¿Qué quiere decir? Que el 75 por ciento de la población, tres cuartas partes del país, hemos vivido en un territorio que se volvió más violento”, lamentó.

El impacto en la economía de Sinaloa

El director para México del Instituto para la Economía y la Paz explicó que, a pesar de las mejoras presentadas en Sinaloa, la violencia sigue causando estragos en la economía de la entidad.

“A cada mexicano nos costó 41 mil pesos la violencia durante el 2018, y a cada sinaloense la violencia les costó casi 37 mil pesos en ese año. Esas cifras no son porque alguien lo gastó, sino es lo que la economía perdió en dinamismo, en oportunidades, en empleo, etcétera”, expresó.

“La pregunta pertinente aquí es, ¿qué podríamos hacer con ese recurso si no tuviéramos el miedo en las calles, si no tuviéramos la violencia, si no tuviéramos que desembolsar millones y millones de presupuesto público y privado para contener y combatir la violencia? ¿Qué otros problemas podríamos estar resolviendo?”, reflexionó.