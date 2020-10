Sinaloa sube otra vez al color amarillo en el Semáforo del Covid-19

El Gobierno federal notifica a las autoridades estatales el ajuste en el semáforo epidemiológico

América Armenta

El secretario de Salud Estatal, Efrén Encinas Torres, dio a conocer esta tarde que Sinaloa se encuentran semáforo amarillo, después de un análisis de datos sobre la información de la pandemia en el estado por lo que se regresó a este color.

"Recientemente, hace unas horas, se nos acaba de comunicar que Sinaloa a partir del día 19 al día 25 de octubre el color de semáforo epidémico o epidemiológico, es de color amarillo, se toma en cuenta los aspectos de los datos analizados, en base a la tendencia epidemiológica que se ha presentado por Sinaloa en las últimas semanas", declaró.

"Como lo hemos visto con la disminución de casos confirmados y también por fortuna en fallecimientos, que lamentablemente han continuado, pero en menor cuantía", agregó.

El secretario de Salud de Sinaloa dijo que la enfermedad sigue, que la pandemia no ha terminado y que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud durará dos años más, por lo que pidió hacer el mejor de los esfuerzos toda la población junto con el Gobierno para que esta enfermedad no cause un impacto negativo más grande de que se conoce.

Sinaloa regresará al color amarillo en el semáforo del Covid-19, después de que retrocediera al color naranja en la últma evlauación.

Cada 15 días, el semáforo epidemiológico es actualizado y la Secretaría de Salud federal ha notificado del ajuste en la entidad.

Y aunque Sinaloa ya había avanzado hacia el color amarillo, hubo un retroceso principalmente por la evaluación en la ocupación de hospitales. Sin embargo, según fuentes estatales, el estado regresa al amarillo.

Sinaloa ha sido señalado como los estados donde se ha logrado contener el avance de la epidemia.

Y después del retroceso de hace dos semanas, se espera que este viernes se formalice el regreso al color amarillo.

En el semáforo del Covid-19, este color permite la reapertura de más actividades y sobre todo, una mayor afluencia.