Sinaloense Cuatito Ruiz va por la sorpresa y tricampeonato mundial ante Gervonta Davis

El peleador mochitense buscará este sábado el cetro mundial Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo

Noroeste / Redacción

El campeón mundial Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el estadounidense Gervonta Davis, y el ex campeón mundial mexicano, Hugo “Cuatito” Ruiz, se enfrentarán este sábado por la noche en el evento principal de Showtime desde el Dignity Health Sports Park, anteriormente StubHub Center, en Carson, California.

Por esa razón, este viernes se llevó a cabo el pesaje oficial de esta velada, con Davis marcando 129.75 libras, mientras que Ruiz detuvo el péndulo en 129.5, para este duelo titular pactado a 12 rounds, en la división de las 130 libras, informó el portal Notifight.

Inicialmente, Davis marcó 130.2 libras, pero se le brindaron 2 horas para que pudiera trabajar y bajar de peso. Una hora más tarde regresó, sin embargo, y marcó 129.75 libras para quedar un poco por debajo del límite de la división.

LEER: Federación y autoridades estatales firman convenio en pro del box sinaloense

Davis (20-0, 19 nocauts) de Baltimore, Maryland, expondrá el campeonato Superpluma de la AMB por primera vez ante Ruiz (39-4, 33 nocauts) de Los Mochis, Sinaloa, quien fue monarca Supergallo del CMB y monarca interino Gallo de la AMB.

“Davis es un gran peleador y sé que tengo el reto más fuerte de mi carrera este sábado, pero también sé que tengo lo necesario para no sólo enfrentarlo sino para superarlo. Es una pelea entre noqueadores y que estoy seguro será muy explosiva”, expresó Ruiz, quien apenas hace tres semanas en Las Vegas dijo estar muy contento con esta oportunidad.

“El pasado mes de noviembre me enfrente a un peleador zurdo, en enero tenía una pelea programada contra un zurdo que me cambiaron un día antes por un derecho, pero como quien dice, tengo cinco meses preparándome para enfrentar a un zurdo como lo es Davis y no creo que vaya a ser un problema”, dijo Ruiz, quien es entrenado por su padre y sus dos hermanos Heriberto y Edel, todo ellos ex boxeadores profesionales.