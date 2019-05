Síndica Procuradora carece de conocimientos para ocupar puesto: Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada expresa que no sabe si Sandra Martos Lara trabaja o no, y que si se están perdiendo menos juicios en el Ayuntamiento, es por el trabajo de los abogados que tiene la Comuna, no por ella, ya que no sabe dirigir

Antonio Olazábal

08/05/2019 | 1:13 PM

Foto: Noroeste

La Síndica Procuradora carece de conocimientos para el puesto que desempeña, afirmó Jesús Estrada Ferreiro. El Alcalde Culiacán sentenció que Sandra Martos Lara no sabe dirigir, sin embargo, en lo que va del año, el Municipio no tiene registrados juicios perdidos, mismos que anualmente les genera un costo de 180 millones de pesos a la Comuna. Estrada Ferreiro no tuvo reparo en decir que no sabe si la Síndica Procuradora trabaja o no, y que si se está viendo el trabajo del área jurídica del Ayuntamiento, es por los abogados con los que cuenta el Municipio, no tanto por el trabajo de Martos Lara, quien reiteró, carece de conocimientos para desempeñar ese papel. -- ¿Está conforme con el trabajo de la síndica? "No sé si sí trabaja o no". -- ¿Ha habido mejoras en el tema de los juicios que lleva el Ayuntamiento? "Sí, estamos defendiéndonos, pero no es cierto que estamos recuperando, ella mintió en eso... pero en los nuevos juicios, no hemos perdido ninguno todavía". -- ¿Alcalde, si no se están perdiendo juicios es porque está trabajando la síndica, no? "No, ella no es abogada, son los abogados los que trabajan". -- Pero ella los dirige en todo caso... "No, no puede dirigir alguien que no sabe dirigir". -- ¿Carece de conocimientos la síndica para poder ocupar ese cargo? "Para un juicio sí, y también para el cargo". -- ¿No tiene asesores ella? "Sí, pero son empleados del Ayuntamiento, son los que están trabajando...yo no tengo problemas con nadie, yo hago mi trabajo, se enojan y se contentan solos". Cabe mencionar que desde que inició la administración de Jesús Estrada Ferreiro ha tenido varios roces con la síndica, el último de ellos fue un retroactivo que le llegó por "error" a Martos Lara, mismo que se le está descontando por la comuna vía nómina de manera gradual, lo cual generó molestias en la funcionaria municipal. “Sale un cheque de 48 mil pesos retroactivo y los cobró bien a gusto, pero después que los cobró hablaron con ella, aquí pasó esto, ah, no fue culpa mía”, señaló el Alcalde el 29 de abril en una sesión de Cabildo. #Sandra Martos Lara

#Síndica Procuradora

#Culiacán

#Gobierno municipal

#Jesús Estrada Ferreiro

