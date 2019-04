Síndico Procuradora impugna resolución de Fiscalía sobre denuncia contra Alcalde de Ahome

LOS MOCHIS._ La Síndico procuradora de Ahome impugnó la resolución de la Fiscalía General del Estado respecto a la denuncia por amenazas de muerte que interpuso contra el Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Angelina Valenzuela Benítez informó que interpuso un recurso de inconformidad ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Zona Norte, luego de que la Fiscalía dictaminara no ejercicio de la acción penal, considerando que no hubo elementos para constituir el delito.

“La resolución fue emitida por el fiscal Ríos Estavillo, y estamos en contra del dictamen, porque hay elementos suficientes para que eso tuviera lugar, procediera, por eso nos estamos yendo a la inconformidad con el Juez de Control”, expuso.

“La verdad es que hay varias violaciones dentro de la carpeta, desde la resolución del dictamen, pareciera que lo hicieron de fast track y no se hizo lo correspondiente, determinando que no había o que no hubo delito, cuando una persona no puede aseverarlo porque no estuvo en el acto, y no sabe pues. Entonces, realmente no se hicieron las investigaciones pertinentes, se investigó mucho, mucho después de los actos”, agregó.

A mediados de marzo, el fiscal Juan José Ríos Estavillo declaró que se iban a verificar todos los elementos para determinar si ejercitaba una acción penal y llevar el caso ante un juez. Tres semanas después, el Alcalde Chapman Moreno anunció que la Fiscalía declaraba improcedente la denuncia, y la calificó como ‘injusta, abusiva y falaz’.

Al respecto, Valenzuela Benítez consideró que el Alcalde fue imprudente en sus declaraciones, y aunque reconoció que el caso está politizado, manifestó su confianza en las instancias del Poder Judicial para que se verifiquen realmente los elementos que prueban el delito de amenazas.

“Creo que ha sido una imprudencia de su parte, puesto que él (Chapman) como abogado debe saber que ésta no es la última instancia. Y tampoco debió hablar de esa manera, de víctima me quiso poner como victimario, como que es un juego perverso de manejar las cosas. En los dos, como funcionarios públicos, tiene que caber la prudencia, y guardar las formas hasta que el caso se cierre”, sentenció.

‘SÍ LLORO, PERO EN MI CARGO DEBO SER FUERTE’

Angelina Valenzuela Benítez señaló que, aunque ha sido difícil, se ha mantenido fuerte en sus labores de la Sindicatura de Procuración para contribuir a la gobernabilidad del municipio.

“Yo no me tiro cuando las cosas están sucediendo de una manera fuerte, sí lloro, sí siento esa zozobra todo el tiempo, pero pienso que en el cargo en el que estoy la ciudadanía también merece a alguien fuerte. Si estoy dándole para adelante a todo esto es por el mismo temor, porque tengo hijas, porque tengo familia”, externó.

“Yo siempre he sido respetuosa de cada una de estas personas (a las que acusa), si hay que saludar, saludo, por supuesto. No ha sido fácil, porque no hemos tenido ningún acercamiento, no hubo tal vez una conciliación”, añadió.

Cabe recordar, que Valenzuela Benítez interpuso la denuncia el 26 de noviembre, y declaró sobre hechos sucedidos en la casa de Chapman Moreno, entre el 1 y el 24 de noviembre.

En su declaración, describió que el Alcalde le advirtió en tono amenazante que se atuviera a la consecuencias por no haber estado de acuerdo en los nombramientos del contralor y el jurídico. Asimismo, señaló que observó vehículos sospechosos aparcados afuera de su casa y que en ocasiones la seguían.