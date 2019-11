Slim: En 2019 no se creciÃ³ pero no era importante; no hubo deuda, no hay dÃ©ficit, se sentaron bases

Slim: En 2019 no se creció pero no era importante; no hubo deuda, no hay déficit, se sentaron bases

Carlos Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que en el Plan Nacional de Infraestructura todo está alineado para que inicie un proceso diferente; destacó que AMLO pidió unidad al sector privado, debido a que es un proyecto ambicioso e importante para el crecimiento

Sinembargo.MX

26/11/2019 | 10:00 AM

Carlos Slim afirmó que México no haya registrado crecimiento económico en 2019 no era importante; Lomelí dijo que discutir el tema era ocioso. Foto: Internet

MÉXICO._ El empresario Carlos Slim consideró que “no era importante” que México no haya registrado crecimiento económico en 2019, porque se estaban sentando las bases para la política económica futura. En tanto, Carlos Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que discutir el tema era “ocioso”. Luego de la presentación del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) este martes en Palacio Nacional, Slim afirmó que “este año es de un nuevo Gobierno, nuevos proyectos y lo trascendente no era si crecíamos 0.4 o 0.8, sino que se sentaran las bases”. Además, aseguró que el sector empresarial ya conocía que no habría crecimiento en este año, pero aplaudió que no aumentó la deuda y que no hay déficit fiscales. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, y Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Eso crea confianza en la inversión financiera que es la que está disponible para inversión”, afirmó y destacó que lo importante no era un crecimiento del 0.4 o del 0.8 por ciento. Carlos Lomelí, presidente del CCE, señaló que discutir el tema del crecimiento era ocioso. “No creo que sea importante eso y además eso no cambia la vida de los mexicanos, si creces poquito o bajas poquito. Lo importante es lo que viene y el anuncio de hoy es muy ambicioso [...] hay capacidad de financiamiento”, sostuvo. Dijo que en el PNI “todo está alineado para que iniciemos un proceso muy diferente” y subrayó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió unidad al sector privado, debido a que es un proyecto ambicioso e importante para el crecimiento. La “inversión ya es un detonador de mayores inversiones y de más desarrollo, más empleo, más ingreso”, señaló el empresario Carlos Slim. Cuestionado sobre el crecimiento económico nacional, Slim indicó que por un lado estarían estos proyectos que generarán muchos empleos a lo largo de la República, “en este proyecto de dimensiones interesantes: 840 mil y tantos millones de pesos. Entonces esta inversión ya es un detonador de mayores inversiones y de más desarrollo, más empleo, más ingreso”. Pero añadió que esto va de la mano con la política, que se ha impulsado este año, con aumentos salariales en términos reales, producto de que la inflación bajó. Entre los asistentes a Palacio Nacional estuvo el empresario Carlos Slim. “Para el año 2019, como dije hace unos meses, ya no era importante saber si se crecía o no, sino que se sentaran las bases de finanzas públicas sanas, que bajara la inflación y, como lo señaló el Presidente, la confianza en la inversión financiera”, afirmó el dueño de Grupo Carso. Dijo que la inflación y el tipo de cambio se sitúan en los rangos actuales por la disciplina fiscal, con un balance “positivo” al pasar del 4.80 al 3 por ciento, “que este Gobierno ya dio muestras de mantener las finanzas públicas sanas, con estas tazas de inflación bajas benefician a los menos tienen”. Destacó que el aumento, en términos reales, del salario no se lo come la inflación. Esto permite mantener tasas de interés bajas y ayudan al financiamiento de estas obras. “Este año se concluye con este acuerdo del sector empresarial con el Gobierno federal. Lo positivo es lo que viene”, afirmó el dueño de Grupo Carso. Sobre el PNI, Lomelí dijo que esperan que no se detenga ni una obra por una situación que no sea correcta y que se hará caso a la normatividad de cada zona y evitando cualquier extorsión que se pueda dar por cualquier grupo social que trate de impedir que el Plan se lleve a cabo. Sobre una especie de evaluación del primer año de López Obrador en materia económica, Lomelí dijo que “lo importante es que viene hacia adelante. No hay que estar viendo para atrás. Ahora estamos a punto de firmar un tratado”. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, conversa con empresarios al término de la conferencia para anunciar el proyecto de inversiones de la iniciativa privada con el Gobierno federal pactado para 2020. PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA El sector privado se comprometió a realizar 147 proyectos de infraestructura por más de 800 mil millones de pesos, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de los que sólo en 2020 se llevarán a cabo 72. “Esto es de suma importancia porque se requiere la participación del sector privado en el crecimiento económico del país”, aseveró el Presidente Andrés Manuel López Obrador este martes en conferencia de prensa. Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, dio a conocer que se formó un consejo con tres pilares que incluyeron al sector público (con miembros del gabinete), el sector empresarial y el ciudadano. El funcionario afirmó que se realizará una apuesta a la infraestructura por 42 billones de dólares en proyectos revisados “muy de cerca” por los Secretarios de Estado, quienes han sido responsables de las licitaciones. #Carlos Slim

#AMLO

