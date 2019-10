Sobornos en Pemex eran de hasta 5 millones de dÃ³lares; reunirse con Lozoya costaba 100 mil dÃ³lares, revela espionaje

Sobornos en Pemex eran de hasta 5 millones de dólares; reunirse con Lozoya costaba 100 mil dólares, revela espionaje

Oro Negro, empresa dedicada a la renta de plataformas para la perforación, contrató a una firma israelí para grabar secretamente a directivos de Pemex sobre cómo se daban los sobornos a cambio de contratos

La empresa Oro Negro contrató a la firma de investigación israelí Black Cube para grabar en secreto conversaciones con directivos de Pemex en las que se habla de sobornos y actos de corrupción en el otorgamiento de contratos, según reveló el diario estadounidense The Wall Street Journal.

De acuerdo a las grabaciones, presentadas como parte del proceso de quiebra de Oro Negro ante un tribunal en Estados Unidos – los directivos de Petróleos Mexicanos llegaron a recibir hasta 5 millones de dólares como sobornos por algunos contratos, de acuerdo a una investigación de Univisión.

Para “simplemente por reunirse” con el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, los interesados debían pagar entre 50 mil y 100 mil dólares, según reveló en las grabaciones, realizadas en octubre de 2017, José Carlos Pacheco Ledesma, entonces coordinador ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios.

En una grabación, personal de Black Cube se hizo pasar por representante de una empresa de los Emiratos Árabes que preguntó sobre la situación entre Oro Negro pues estaba interesado en comprarla.

Oro Negro señala a Pemex como responsable de su quiebra pues dice que le suspendió contratos por negarse a recibir sobornos.

De acuerdo al WSJ en una de las conversaciones de habla del pago de “cuotas”: “Normalmente se hace como una ‘tarifa de éxito’ porque nadie quiere correr el riesgo de que empiecen a aparecer cantidades que son, digamos, un porcentaje con respecto a un contrato”, señaló Pacheco de acuerdo con la grabación.

Según el diario estadounidense en la grabación el funcionario de Pemex dice que recibir sobornos es una práctica común, pues muchos trabajadores de la petrolera incluso aceptaban el dinero a través de miembros de su familia o de consultorías que son los operadores.

“Hay subdirectores, por ejemplo, con un hijo como el responsable (de aceptar dinero)”, señala el WSJ de acuerdo con la grabación.

Pacheco Ledesma negó vía telefónica al WSJ estar involucrado en prácticas como pago de sobornos y corrupción pero confirmó que sí se reunió con el investigador.

En julio de 2018, Oro Negro adelantó en un desplegado publicado en el diario The New York Times sobre la existencia de las grabaciones a altos ex funcionarios de Pemex admitiendo que la petrolera buscó destruir a Oro Negro por su negativa a pagar sobornos.

La empresa Oro Negro acusó que el gobierno mexicano usa a la PGR para intimidarla y “destruirla” con una investigación criminal, en represalia por negarse a participar en presunta corrupción de Petróleos Mexicanos (Pemex), con acciones como un esquema de sobornos.

En dicho desplegado, Oro Negro consideró que no tienen fundamento las acusaciones en su contra sobre una supuesta malversación de fondos para el pago a tenedores de bonos al establecer tratos con Pemex para la renta de plataformas autoelevables de perforación petrolera.

En 2018, Pemex respondió a los señalamientos de las grabaciones y los presuntos actos de corrupción a través de un comunicado.

“Oro Negro afirma que tiene supuestas grabaciones de altos exfuncionarios de la empresa admitiendo una afectación intencional a Oro Negro porque se negó a pagar sobornos. Ante ello, Petróleos Mexicanos insta a Oro Negro a entregar las grabaciones a las autoridades correspondientes para que, en su caso, se pueda evaluar su autenticidad y relevancia.

Sobre este punto también cabría una explicación pública de por qué esta información no se difundió y denunció previamente, dadas las numerosas oportunidades donde hubiera sido extremadamente pertinente”, indicó Pemex.