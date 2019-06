Sobre torres, dice titular de PlaneaciÃ³n de MazatlÃ¡n, no habrÃ¡ moches para autorizarlas

Sobre torres, dice titular de Planeación de Mazatlán, no habrá moches para autorizarlas

Jorge Estavillo Kelly asegura que se hará cumplir con el Reglamento de Construcción Municipal

Sheila Arias

El nuevo director de Planeación del Desarrollo Sustentable, Jorge Estavillo Kelly, sabe que asumió una de las direcciones más cuestionadas por ciudadanos y más demandadas por constructores por la saturación de solicitudes de permisos para construir torres y condominios, pero también dejó clara la postura del Gobierno municipal: aquí no hay moches, el que cumpla con el reglamento pasa y punto.

Su postura fue seca y directa, porque así le instruyó el Presidente Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, según declaró este lunes.

“Quiero decirle a la ciudadanía que una sola cosa nos pidió el Alcalde: que se cumpla el Reglamento de Construcción y honestidad total, el que no cumpla no pasa, el que cumpla pasa y punto, no hay negociación, aquí no hay moches, el que cumpla va a pasar, nada más”, precisó el nuevo funcionario.

Estavillo Kelly asumió el cargo la semana pasada en sustitución de Víctor Sáinz Sánchez, quien renunció al cargo,en abril pasado, según declaró a Noroeste, para no involucrarse en autorizaciones ilegales de nuevas torres, las obras que han causado molestia entre vecinos de, al menos, 10 fraccionamientos donde se planean estos desarrollos al considerar que no hay suficiente infraestructura para soportar obras grandes.

El nuevo director aseguró que, precisamente, el reto es aplicar el Reglamento de Construcción, aunque ya está desfasado, que tiene más de una década sin actualización.

“Tiene su tiempo, pero ya se está trabajando en el nuevo, data desde el 2006 por lo menos, se va ajustar los cuatro colegios (de ingenieros y arquitectos) ya están trabajando, presentando propuestas, nosotros lo vamos a analizar y vamos agregar lo que haga falta”, comentó.

Mucho se cuestiona la anarquía, de un crecimiento desordenado ¿van por ese ordenamiento?

“Nosotros queremos ordenar la ciudad, que crezca de una manera ordenada... es hacer valer ese Reglamento, ordenar la ciudad de una vez por todas, arreglar, y alinear las nuevas construcciones, es un poco complicado las que ya existen pretender corregirlas, pero lo que viene, de aquí en adelante se va hacer a como viene el Reglamento de Construcción”.

-- ¿En esta administración cuántas torres y condominios ya han autorizado?

“Fraccionamientos no está autorizado ninguno, cinco están en revisión, están completos y se van a someter a consideración... acabamos de autorizar una torre como hotel en la Avenida Peche Rice, casi cruce con Liverpool, y hay otras (torres) sobre la Avenida Del Mar que se están estudiando, estamos dándole más tiempo a ese tipo de proyectos por los problemas que se han suscitado, antes no se revisaban bien, pero ahora sí tenemos que darle más seriedad a estos proyectos para que no afecten a terceros”.

Y aseguró que el conflicto que existe entre vecinos de fraccionamientos que se resisten a avalar nuevas torres en sus zonas, Estavillo Kelly, aseguró que atenderán este caso, aunque el crecimiento es parte del desarrollo.

A comparecer

La síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño declaró que Jorge Estavillo Kelly fue citado para que se presente ante Cabildo en un plazo menor a 20 días, para que expliqué la situación de las torres y condominios autorizados y los que están en espera.

“En la pasada sesión de Cabildo pedí que se presentara, le di un mes, pero ya pasaron días, es importante que nos informe cómo va ese proceso”, comentó.