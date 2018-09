Sofía Castro luce enorme anillo y desata rumores de boda

La actriz compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que luce lo que parece ser una argolla de compromiso

Noroeste / Redacción

19/09/2018 | 11:54 AM

La actriz Sofía Castro compartió una imagen a través de su cuenta de Instagram que desató los rumores de un compromiso secreto, ya que en ella luce lo que parece ser un anillo de compromiso.

Tras ser cuestionada sobre el tema, Sofia rompió el silencio ante el programa De Primera Mano y afirmó que se trataba nada más que de una broma y que el anillo no es de compromiso.

“No, era broma, estaba haciendo unas cosillas, ficción... no es cierto, no me caso. Es trabajo, el anillo es fake”, dijo la joven.

La artista también fue cuestionada sobre su presunto romance con el actor Diego Boneta.

“Diego es muy amigo mío, lo quiero muchísimo, es como un hermano para mí, pero hasta ahí”, aseguró Castro, de acuerdo a publimetro.com.mx.

Sofía Castro puntualizó que no hay un amor en su vida aún y es algo que no le impide realizar lo que más ama que es la música y su carrera en la actuación.

Sofía Castro comparte fotos de sus viajes y familiares a través de sus redes sociales.