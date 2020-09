Solicita bancada del PRI en Sinaloa agilizar el pago de cosecha de maíz

Mediante un Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución presentada en la sesión de la Diputación Permanente, la diputada Ana Cecilia Moreno Romero urgió a la federación resolver este asunto, lo cual fue turnado a comisión

América Armenta

“Quiero plantear un problema, que creímos que estaba ya resuelto, pero la realidad demuestra que no es así, me refiero a la falta de pago de la cosecha de maíz”, dijo Ana Cecilia Moreno Romero, a nombre del grupo parlamentario del PRI, haciendo un llamado al pronto pago a productores de este grano.

La legisladora recordó que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió iniciando el año el compromiso de fijar un precio objetivo de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz, con un nuevo esquema de comercialización, a través del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, el que consideró que todavía está atorado.

“El problema es que la cosecha empezó desde mediados del mes de abril, pero ya estamos iniciando septiembre y únicamente se ha pagado el 8.8 por ciento del volumen contratado de la cosecha sinaloense”, detalló Moreno Romero, explicando que se han pagado 174 millones de pesos, denunciando excesiva burocracia y el avance del pago a cuenta gotas y desorden.

El hecho de que no se haya pagado el total de este recurso, abundó la priista, ha sido causa de decepción del Gobierno federal por no cumplir su palabra, considerando que no hay interés por apoyar al campo y respaldar a los productores agrícolas.

“Hoy las cosas están peor que antes o tenemos a un Presidente de la República que no cumple sus compromisos, o tenemos a funcionarios que por incapacidad o ineptitud, simplemente no saben seguir las instrucciones presidenciales”, destacó.

“México necesita de los agricultores, tenemos que avanzar en la autosuficiencia alimentaria para garantizar que toda la población tenga alimentos en su mesa, por eso, resulta incomprensible y absurdo que en lugar de multiplicar los apoyos al campo, estén desapareciendo casi todos los programas que ayudan a producir y elevar la calidad de los alimentos”, agregó.

La ex Presidenta de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa informó también que ya está por iniciar el próximo ciclo agrícola, donde hay que empezar con los trabajos de siempre y con la compra de semillas, fertilizantes e insumos, pero que los productores no tienen dinero porque el Gobierno federal no les ha pagado su cosecha.

Punto de Acuerdo

“Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que instruya al organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, con el fin de que implemente, con carácter inmediato, las medidas necesarias para que se agilice el pago de la cosecha de maíz a los productores del Estado de Sinaloa”, reza el punto de acuerdo.