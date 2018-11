SÃ³lo Consejo puede modificar Ley OrgÃ¡nica de la UAS , aseguran

Ley Orgánica de la UAS

Sólo Consejo puede modificar Ley Orgánica de la UAS , aseguran

CULIACÁN.- La Ley Orgánica de la UAS sólo puede ser modificada por el Comité Universitario y el Congreso local no puede aplicar una reforma si no es propuesta desde el máximo órgano de la casa rosalina, aseguró Carlos Aceves Tamayo, Secretario General del Suntuas Admistrativos.

Afirmó que actualmente no es necesario ninguna modificación a la normatividad y calificó de "tendencioso" el proponer cambios, en particular para la selección de las autoridades por parte de los grupos de jubilados y pensionados universitarios.

Estas agrupaciones intentaron realizar el viernes pasado un foro donde se realizarían propuestas para reformar la ley, pero el evento fue abarrotado por estudiantes y maestros de otros sectores y terminó siendo "reventado".

"Recordemos lo que implica la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, recordemos que hay jurisprudencia en otros estados donde se ha intentado modificar la Ley Orgánica de una institución, como es el caso de la Universidad de Hidalgo, y no ha procedido, es solamente, facultad exclusiva del Consejo Universitario donde estamos representando ahí a toda la comunidad en su conjunto, modificar, derogar o abrograr, cualquie asunto relacionado a la Ley Orgánica", aseveró Carlos Aceves.

Sin embargo el caso de la Universidad de Hidalgo es en realidad un amparo obtenido contra reformas a su ley que consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación en realidad atentaban contra su autonomía.

Aún así, Aceves aseguró que ellos estarán preparados académica, política y jurídicamente para tratar de defender "lo que tanto les ha costado tener" como una institución con reconocida calidad y compromiso social.

Invitó a todos los activos y jubilados a la reflexión y unirse para sacar adelante a la máxima casa de estudios en medio de los problemas financieros por los que pasa.

"Es momento de que como universitarios cerremos filas, estemos unidos, trabajemos coordinados sindicato administración para efecto de conseguir mejores condiciones y seguir cumpliendo con el objetivo final de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que no es política, no es chantaje, no es presión, no es convulsión, sino generar egresados de excelente calidad", señaló el Secretario del Suntuas.

El caso

En octubre pasado la Suprema Corte Justicia de la Nación concedió un amparo a la Ubniversidad Autónoma de Higaldo en contra de una reforma a su Ley Orgánica, emitida por el Congreso, tratando de aplicar normas del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Corte determinó que no se puede vulnerar la autonomía universitaria ya que esta inhibe el que autoridades externas se conviertan en revisoras, contraloras o fiscalizadoras de las actividades universitarias.

La propuesta de reforma sugería crear un Órgano Interno de Control de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, y cuyo titular fue designado por los diputados.