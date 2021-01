Sonarán las suits de Bach en La Casona de la Machado

El cellista Arian Castro Murillo hará su propia propuesta de las tres suit del legendario músico

Fernando Espinoza

Las suits de Bach son complicadas por su estructura, un solo instrumento, este caso el cello, suena en contra punto, y suenan al mismo tiempo dos cuerdas y en algunos momentos hasta tres; esa complejidad atrajó al músico Arian Castro Murillo, quien se las sabe al dedillo y las ejecutará este domingo en un concierto que forma parte de la temporada Gordón Cambell.

En entrevista para Noroeste, Arien dijo que tiene más de siete años de preparación y que sigue con sus estudios musicales, la primera suit que dura más de 20 minutos La aprendió mientras estudiaba la carrera técnica en música, mientras que la tercera la logró dominar el año pasado en su estancia en la licenciatura, mientras la segunda suit llegó a su vida musical durante los primeros meses de la pandemia por coronavirus.

Sus conocimientos los reforzó en un curso que impartió un chelista de la Sinfónica Nacional, donde las tres suit fueron objeto de estudio. En noviembre del 2020 fue cuando el maestro Gordón Campbell le ofreció presentar este programa en su temporada de este año, desde ese momento sigue ensayando, e incluso hizo un espacio entre sus prácticas para ofrecer la entrevista.

Arian explicó que uno de los retos a los que se enfrenta como músico al tocar estás suits es tener la resistencia adecuada para tocar solo por más de una hora.

“Lo difícil es la resistencia de tocar una hora, las suits son técnicamente demandante, musicalmente siempre hay cosas que siempre se tienen que trabajar, generalmente la música de estás suits es contrapuntos, varios roses que en contra punto y bastante, hay varias voces moviéndose en pocos tonos, dos cuerdas que puedan sonar sl mismo tiempo, en acasos son tres en algunos momentos”, explicó.

Agregó que las suits son danzas, un expropiación en contra punto, y citó que Ana Magdalena Bach considera que esta es la segunda parte de obra de Bach pra un instrumento solo, el cello, pues la primera es para violin.

Explicó que aunque se encuentra terminando sus licenciatura en música se ha preparado en ciudades como León y Aguascalientes, además qje ha escuchado múltiples interpretaciones de esta obra hasta forma su propia interpretación.

“Lo que puedo ofrecer es lo que podrán ver, no sabría decir si tengo una propuesta original, me he basado mucho en buenas grabaciones y distintas, ela mía es como una amalgama de todo lo que he escuchado, lo he aprendido”, dijo.

El concierto que ofrecerá será en La Casona de la Machado, a las 17:00 horas. Los boletos están a la venta en restaurante Pedro y Lola y Pastelerías Panamá.

Temporada Gordón Cambell

La temporada tendrá otro evento el 31 de enero. Por primera vez en la historia de la Camerata Campbell ofrecerá un concierto con guitarra solista. Rodolfo Berralleza será el invitado que le dará vida al repertorio de guitarra clásica.

Además el 7 de febrero se ofrecerá el sobidode la trompeta con Mauro Kuxi.