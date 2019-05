Sophie Turner, quien interpreta a Sansa Stark, seÃ±ala al culpable del vaso de cafÃ© en GOT

Ciudad de México (SinEmbargo).- Sophie Turner, quien da vida a Sansa Stark en la serie Game of Thrones (GOT), bromeó sobre el error que ocurrió en el cuarto episodio de la octava temporada de la producción de HBO.

La actriz británica acudió invitada a The Tonight Show, en donde principalmente habló sobre su reciente matrimonio con Joe Jonas y de sus proyectos de trabajo, pero también tocó el tema del vaso de café, del que se dijo en principio era de Starbucks, que apareció durante el más reciente capítulo de GOT.

.@SophieT reveals the #GameofThrones finale is going to cause the “Worst Pain Possible” for viewers https://t.co/Qc4x9JcZnT #FallonTonight pic.twitter.com/8Uph6bB2CC