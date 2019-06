Sorprende Ed Sheeran con sus colaboradores

El cantante dio a conocer qué artistas colaborarán con él en su próximo álbum.

Noroeste / Redacción

A través de su cuenta de Instagram, y frente a la emoción de todos los fanáticos, Ed Sheeran dio a conocer el tracklist de su próximo disco, el cual será publicado el 12 de julio a nivel mundial.

Según reveló, contará con la participación de grandes artistas, entre los que se encuentran Camila Cabello, Skrillex, o Bruno Mars. Sin embargo, uno de los nombres resonó y sorprendió a todo el público argentino: Paulo Londra fue uno de los elegidos.

Ed Sheeran mostró las colaboraciones estrella de su último disco. 💯⚡️ pic.twitter.com/XnwUSaO7p8 — ElCanciller.com (@elcancillercom) 18 de junio de 2019

El disco también contiene la canción "I don't care", en la cual Ed Sheeran participó junto a Justin Bieber.

TEMAS Y COLABORADORES

"Beautiful People" feat Khalid

"South or the Border" feat Camila Cabello & Cardi B

"Cross me" feat Chance The Rapper & PNB Rock

"Take me back to London" feat Stormzy

"Best part of me" feat Yebba

"I don't care" feat Justin Bieber

"Antisocial" feat Travis Scott

"Remember the name" feat Eminem & 50 cent

"Feels" feat Young THUG & J Hus

"Put it all on me" feat Ella Mai

"Nothing on you" feat Paulo Londra & Dave

"I don't want your money" feat H.E.R.

"1000 nights" feat Meek Mill & Boogie Wit da hoodie

"Ely to break my heart" feat Skrillex

"Blow" feat Bruno Mars & Chris Stapleton