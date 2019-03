Sorprende la muerte al cantante de banda Gerardo LÃ³pez

Sorprende la muerte al cantante de banda Gerardo López

Al parecer, un infarto causó el fallecimiento del artista que fuera Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2005

Dantiela Mendoza

MAZATLÁN._ A través de redes sociales, la mañana de este sábado 23 de marzo, trascendió la lamentable noticia de que el cantante Gerardo López Torres había fallecido durante la madrugada. Amigos del artista, como Julio Preciado y Carlos Sarabia, compartieron la triste noticia y plasmaron el sentir de su pérdida, al parecer por un infarto al miocardio.

El Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán también expresó su pesar, a través de sus redes sociales oficiales, por la repentina muerte del artista mazatleco que en el año 2005 fue parte de la corte real del Carnaval Internacional de Mazatlán, como Rey de la Alegría.

“El Instituto de Cultura, Turismo y Arte se suma a la gran pérdida de nuestro gran amigo y Rey de la Alegría 2005, Gerardo López. ¡Los mazatlecos siempre te llevaremos en nuestros corazones! DEP Gerardo López”, se publicó en la fanpage Carnaval Internacional Mazatlán, además de un video con imágenes del cantante y música interpretada por él.

Uno de los primeros artistas en compartir el suceso fue Julio Preciado, quien lo impulsó cuando López comenzaba en el medio artístico como solista, compartiendo con él el escenario.

“Hay noticias con las que uno no quisiera despertarse. Esta mañana la muerte sorprendió a Gerardo López, un joven mazatleco con mucho talento en la música y ganas de triunfar. Descansa en paz querido amigo”, expresó El Gigante de la Banda en su muro.

El cantante Carlos Sarabia, quien también fue parte de la corte real del 2005, como Príncipe del Carnaval de Mazatlán, expresó sus condolencias en sus redes sociales. El cantante y productor musical publicó lo siguiente:

“Qué tristeza me da enterarme de estas noticias y más cuando son de alguien a quien me unió un cariño y algunas aventuras, un joven con hambre de triunfar y demostrar lo que podía hacer en el mundo de la música de Banda. Sin embargo, lo único que resta es honrar su vida como la de muchos compañeros, haciendo lo que ellos harían, dar mucho en esta vida y sobre todo disfrutarla al 1000%. Dios esté a tu lado amigo. Hoy renaces a la vida eterna!!! Mis condolencias a la familia y pronta resignación. DEP mi amigo Gerardo Lopez”.

También el vocalista de Banda El Recodo, Geovanni Mondragón expresó su pesar y compartió en Instagram una foto que se tomaron hace casi un mes, durante el concierto de La Madre de Todas las Bandas en el Estadio Teodoro Mariscal.

“Que triste es despertar con la noticia de que alguien al cual admiras acaba de pasar a mejor vida,cuando apenas hace unas semanas me toco saludarlo y platicar con el de proyectos que tenia a futuro como solista, y de verdad me da tristeza saber eso por qué a mi me toco admirarlo desde abajo de un escenario,cuando yo todavía no entraba a ninguna banda, y más todavía por qué me toco entrar por él a la Banda del Combo de los Hermanos Sánchez cuando salió para hacerse solista, ahí fue mi primera agrupación cantado sus canciones, teniendo él en la agrupación éxitos como: Misión Cumplida, El Coyote, Reyna de Reynas y No Te Vayas De Mi, entre otros. Descansa en paz Gerardo Lopez Dios te bendiga hoy y siempre”, escribió

El martes 19 de marzo, Gerardo López había compartido en sus redes sociales la grabación de un video que hacía en vivo: “Preparando el disco en Vivo de @Banda MV”, comentó y dos días después escribió “Espero les guste disco en vivo, próximamente”, para compartir otro video. Sin embargo, la muerte lo sorprendió y no alcanzó a terminar su nuevo proyecto musical.

Dentro de su agenda de trabajo, deja pendientes conciertos para el fin de semana, el 30 de marzo en Santiago Acahualtepec; para el 31 en Acopilco Cuajimalpa, “Los espero con un show totalmente renovado esto es lo que hay, la única chingona Banda MV”, había anunciado el intérprete de “Nunca olvidaré”.

La biografía del cantante en el sitio Buenamusica.com señala que Gerardo López quería ser reportero, soñaba con entrevistar a sus artistas favoritos, el canto era solo una afición, le gustaba, pero solo podían escucharlo cantar aquellos que lo conocían muy de cerca y fue a los 17 años, cuando una amiga lo llevó, con engaños, a un concurso de aficionados, organizado por la XERJ, a Gerardo le tocó competir con el ex alumno de La Academia, Adrián Varela, y con la cantante Polita Ortega. Y mientras Gerardo ganó el segundo lugar, Adrián y Polita quedaron en cuarto y quinto sitio, respectivamente.

El inicio musical de López fue con el Combo de los Hermanos Sánchez, quien reconocía el gran apoyo de don Nacho Sánchez y su hijo, Nachín, quienes le tuvieron mucha paciencia y le ayudaron a vencer el miedo al escenario.

Gerardo permaneció tres años con la agrupación El Combo de los Hermanos Sánchez y cuando decidió que era hora de volar con sus propias alas, se lanzó como solista, logrando consolidar una carrera de casi dos décadas, durante las cuales logró cosechar éxitos, formar una familia artística y una familia consanguínea que hoy lloran su partida.