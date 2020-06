Sorprendida, Mariana Bo de figurar entre las 100 Mujeres mÃ¡s Poderosas de 2020

Sorprendida, Mariana Bo de figurar entre las 100 Mujeres más Poderosas de 2020

La sinaloense aparece en la selección de la Revista Forbes junto a figuras como Salma Hayek, Yalitza Aparicio, y Natalia Lafourcade

Leopoldo Medina

Sorprendida, al grado de no creerlo, está la productora y Dj Sinaloense Mariana Bo, al enterarse que es una de las 100 Mujeres más Poderosas en México en 2020, de acuerdo a la Revista Forbes.

Vía telefónica, desde su casa, la sinaloense que actualmente se posiciona en el número 49 en la lista de los 100 mejores Djs del mundo, manifestó estar en shock al enterarse de la noticia.

“La verdad no lo creo aún, estoy en shock, a mí nunca me avisaron, lo supe hasta que me etiquetaron mis fans, y me doy cuenta que estoy entre las 100 mujeres más poderosas de México, y solo podía decir ¡qué chingón!, qué orgullo, el ser sinaloense y poder estar dentro de esa lista, a lado de grandes figuras”, resaltó la sinaloense.

Ver esta publicación en Instagram Dentro de las 100 mujeres más poderosas de México, gracias @forbesmexico Una publicación compartida de Mariana BO (@djmarianabo) el 15 Jun, 2020 a las 5:14 PDT

La Dj consideró que este reconocimiento es un inesperado e importante logro en su carrera, por lo que se encuentra feliz por haber recibido esta buena noticia, en un momento tan difícil que se está viviendo por causa de la pandemia.

“Este reconocimiento público es algo que yo no vi venir, pero estoy muy feliz por que me hayan tomado en cuenta, mi familia está feliz, los fans ni se diga, ellos están encantados con la noticia, además de que me han llegado muchas propuestas para otras entrevistas”.

Bo considera que todo esto que está viviendo ha sido gracias a todo el esfuerzo, pasión, que ha puesto en su carrera a lo largo de nueve años, lo cual se ve reflejado en este tipo de reconocimientos, a quien además sus fans consideran un orgullo mexicano.

La Dj reconoció que su proyecto ha dado frutos, como el que una revista la reconozca en el área de Arte y Cultura, junto a figuras como Salma Hayek, Yalitza Aparicio y Natalia Lafourcade.

“Estar en la misma lista con estrellas de la calidad de Salma Hayek, Natalia Lafourcade y la actriz Yalitza Aparicio, algunas con una trayectoria mucho más grande que yo, pero aún así es un honor, y esto lo comparto con toda mi gente de Sinaloa”.

La también violinista comentó que aún no ha podido celebrar como quisiera este logro, por cuestión de la cuarentena, por lo que espera a finales de junio reunirse con su familia, con quienes celebrará por todo lo alto.

Proyectos detenidos

Mariana compartió que a raíz de la pandemia todos los proyectos que tenía en puerta para lo que queda del 2020 se tuvieron que cancelar, incluyendo su tour de festivales por lugares como China, Londres, Japón y Dubai.

“Como artista esta situación me pegó mucho en mis planes, pero hemos seguido las reglas, esperando termine esto lo más pronto posible, pero al mundo del espectáculo nos pegó muy fuerte”.

El regreso, resaltó la Dj, será aún más difícil para los que se dedican al espectáculo, porque mientras otros regresan a sus trabajos, para los artistas seguirán cerrados los teatros, no habrá festivales, ni museos. Lugares donde se generen aglomeraciones no estarán funcionando.

Retomar la gira en 2021

La hija de la artista plástica Sandra Robles comentó que podría estar de nuevo de gira a partir de diciembre, aún así durante este tiempo que ha estado en casa se ha mantenido ocupada realizando streaming, aprovechando al máximo las ventajas de la tecnología e internet, para estar activa como artista, tocando y creando música, realizando en vivos, entre otras cosas.

Recientemente grabó un video para gobierno del Sinaloa, a través del que invita a quedarse en casa, además de continuar en la producción de nuevos temas, lanzando recientemente la pieza titulada Red Eagle, en colaboración con Lacréme, el cual ya está en todas las plataformas digitales, y en YouTube cuenta ya con alrededor de 130 mil reproducciones.

“Red Eagle es un tema muy fresco, con sonidos muy diferentes a lo que mis fans están acostumbrados a escuchar. Siempre estoy trabajando, traigo muchas colaboraciones, en general he estado aprovechando este tiempo al máximo, porque sé que no lo voy a volver a tener, una vez de regreso todo será como antes en mi vida activa”.

Mariana compartió que esta trabajando para crear dos Eps, uno de ellos ya está casi terminado, y pronto lo lanzará; el segundo estará compuesto por tres tracks.

“Creo que esta pandemia me dio el descanso que necesitaba, porque eran demasiados tours los que estaba haciendo, ahora puede decir que estoy 100 por ciento recuperada, pero sin dejar de trabajar, para cuando regrese estar saludable, y con mucho más música, en estos momentos lo que más deseo es producir música para todo el próximo año”.

Respecto a las colaboraciones que tiene previsto realizar en 2021 dos de ellas son con el Dj Timmy Trumpet, El Dj KSHMR, The Tiger Lillies, por mencionar algunos.

Finalmente, Mariana Bo pide a sus seguidores que se mantengan en casa, que se cuiden, así como también les agradece todo su apoyo.

Invita a votar por ella

Mariana Bo invita a todos sus seguidores para que la apoyen en las nuevas votaciones de DJMag, la cuales se realizarán a partir del 15 de julio; a través de sus redes sociales subirá el link que los dirija a hacia la votación.

La meta este año es traspasar la posición 49, en la que se encuentra actualmente, buscando llegar a lugar número 30 del Top 100.

Sus redes sociales

Facebook: Mariana Bo

Instagram: djmarianabo

YouTube: Mariana Bo