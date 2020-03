Soy afortunada, solo debo quedarme en casa, dice la soprano sinaloense Jessica Loaiza, en cuarentena desde Italia

La culiacanense comparte su experiencia durante la crisis del Covid-19 desde Cerdeña, Italia, donde vive

Nelly Sánchez

Las noticias del coronavirus llegaron a la sinaloense Jessica Loaiza, como a todo el mundo, a principios de año. Y como la mayoría, no vio amenaza alguna.

Los contagios se dispararon, las muertes aumentaron e Italia se convirtió en le país con más personas fallecidas por este nuevo virus. Entonces, dice, comprendieron la gravedad de la situación.

Desde su aislamiento, en Cerdeña, Italia, donde vive con su familia, la soprano originaria de esta ciudad, comparte lo que ha vivido en estos meses, el aprendizaje que ha dejado a su vida y las recomendaciones que manda decir a los sinaloenses.

Las noticias del nuevo virus

"Al inicio se hablaba en los noticieros de un nuevo virus en China y como todos, vimos los videos del mercado clandestino, de los animales vivos, de la sopa de murciélago etc., pero casi nadie lo vio como una amenaza", cuenta Jessica Loaiza.

Un mes después se detectaron los dos primeros casos en Italia de dos turistas de nacionalidad China. Suspendieron inmediatamente todos los vuelos provenientes de China y la preocupación, entonces, era detectar a las personas que hubieran estado recientemente en ese país.

"En China habían ya puesto en cuarentena a todo el país y parado completamente Wuhan, esas medidas para Italia, parecían muy exageradas y creo que nadie las habría aceptado; nos limitamos a seguir las medidas más básicas de prevención".

Una semana después de los dos casos iniciales, se informó del primer italiano en terapia intensiva a causa del Covid-19, en Lombardía, que se había contagiado en una cena con otros italianos que habían estado en Wuhan. Y la cuarentena fue obligatoria para quienes hubieran estado en contacto con personas que hayan estado en China.

"Si recuerdo bien, pasaron solo unos días cuando salió la noticia de un brote de casos detectados en Lombardía, que ha sido la región más golpeada. A este punto, aún no pensábamos que el problema fuera serio. Muchos lo veían como una estratagema política y no han faltado las teorías de conspiración".

Pero los casos empezaron a aumentar rápidamente, el 4 de marzo se hablaba ya de 3 mil contagiados y 100 muertos. El gobierno decidió cerrar las escuelas de todos los niveles a partir del mismo día, pidiendo a todos quedarse en sus casas. Aún así, quienes no vivían en Lombardía, no veían el peligro.

"Se pensaba sobre todo al efecto que esta decisión tendría sobre los padres que trabajan y sobre la economía en general. Los estudiantes se lo tomaron con mucho humor y la mayoría pensábamos que no duraría".

Pero los hospitales de Lombardía seguían ingresando decenas de personas todos los días.

"Fue cuando la mayoría entendimos que el verdadero problema no es la tasa de mortalidad del virus, si no el porcentaje de las personas contagiadas que necesitan hospitalización, entre más contagiados, más personas hospitalizadas y menos disponibilidad de personal, equipos".

Los casos de contagio empezaron a aumentar por miles cada día, médicos y enfermeras pedían a las personas a través de las redes sociales quedarse en casa, porque los hospitales estaban llenos y ellos muy cansados y se estaban enfermando.

Decreto #Yomequedoencasa

Para el 11 de marzo, cuenta Jessica Loaiza, los casos iban ya en más de 12 mil, y no había una región de Italia sin coronavirus.

"Ya todos somos conscientes de que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y de la magnitud del problema".

Italia anuncia el decreto #yomequedoencasa, para todo el país hasta el 3 de abril. SE prohibió salir de casa, salvo por motivos de primera necesidad, como comprar alimentos, medicinas o ir a hospitales. Cerraron negocios, cafeterías, restaurantes.

Con todo esto, ella se siente afortunada, pues no ha perdido a nadie y todo lo que tiene que hacer es quedarse en casa.

"El último día que salí de manera 'normal' fue el 7 de marzo a comer una pizza con amigas, pero entonces no hablamos de otra cosa. Era difícil saber cómo actuar, el problema aún no se tomaba en serio por mucha gente, si salías con cubre bocas no faltaba quien bromeara sobre eso, aunque también había quien se enojaba si te acercabas mucho".

Pero ella decidió tomar en serio todas las recomendaciones del gobierno. Cerró actividades con el coro al que acompaña, mantuvo distancia de seguridad. No sabía si exageraba, pero en la duda, consideró que lo mejor era tomar las precauciones. Canceló conciertos, ensayos y sus prácticas con el Duo Mondi, que formó con un pianista, son a distancia.

Ahora, en cuarentena con su esposo, se ha dedicado a los trabajos en la casa, improvisando cuando necesita algún material, porque no pueden salir a comprarlo.

"Las compras del súper podemos hacerlas solo en los que están cerca de nosotros, no podemos ir a buscar ofertas o variedad a otro lugar. Al regresar a casa se aconseja desinfectar vestido, zapatos, celular y cada artículo que compraste, así es que lleva un poco de tiempo, pero son cosas sin importancia de frente al problema que se está viviendo".

Lejos de las redes

Ante la cantidad de información y desinformación, evita seguir las redes sociales. Prefiere mantenerse ocupada, intentando adelantar todos los proyectos posibles.

"Normalmente las uso poco, pero estando en cuarentena creo que es mejor reducir aún más mi tiempo en las redes para no pensar demasiado en el tema. Leo directamente de los sitios oficiales a nivel mundial (WHO, CDC) y periódicos", dice.

"En el día hablo con mi familia y amigos, con mi esposo nos dedicamos a hacer las mejoras que podemos a la casa, a las 6 de la tarde a veces salgo al patio o al balcón para ver que música ponen, en muchas partes de Italia se está usando que a esa hora todos los días algunas personas ponen música para levantar el ánimo".

Entre las personas infectadas tiene algunos amigos y vecinos. Una amiga que está en terapia intensiva, los papás de dos amigos hospitalizados y el resto, personas con síntomas leves o ausentes, que están solamente en cuarentena.

La situación en México

Aunque reconoce que le faltan datos para entender la situación en México, pero a primera vista, le parece especialmente compleja. En especial por la situación económica y por el sistema de salud.

"En Europa se sabe que es una situación que no durará solo un par de semanas. Si el escenario se repite allá ¿Cuántas personas en México pueden sobrevivir sin trabajar un mes o 3 meses? Al mismo tiempo, sabemos que entre más se tarde en aplicar las medidas, más casos habrá y más personas necesitaran de la respiración asistida para sobrevivir. ¿Cuántos lugares en terapia intensiva con máquinas de respiración asistida tiene México? ¿Cuánto personal?"

Su recomendación ahora es tomar todas las precauciones posibles.

"El virus se difundió sin control en Italia porque las personas subestimamos el problema o no lo tomamos en serio a tiempo. No sé cómo se desarrollará en México, pero lo que se sabe aquí, es que es muy fácil contagiarse si hay alguien infectado cerca y generalmente no es fácil saber quiénes tienen el virus".

Aún así, dice que México es un país solidario y puede demostrarlo una vez más, siendo responsables.

"Todos tenemos personas vulnerables al virus que podríamos perder si subestimamos el problema.

"Entendimos que el verdadero problema no era la tasa de mortalidad, sino el porcentaje de personas contagiadas".

Jessica Loaiza

Soprano

APUESTA DE PASCAL

Jessica Loaiza recomienda usar la lógica famosa de la Apuesta de Pascal, en esta situación:

El virus existe y lo tomé en serio: +1 (gané evitar la propagación y las muertes).

El virus no existe y lo tomé en serio: 0 (no perdí y no gané).

El virus existe y no lo tomé en serio: -1 (perdí y propicié la difusión del virus y las muertes).

El virus no existe y no lo tomé en serio: 0 (no perdí ni gané nada)".