¿Spider-Man podría aparecer en Secret Wars y en Los 4 Fantásticos como parte de la Fase 5 de Marvel?

En el Universo Cinematográfico de Marvel, Spider-Man podría aparecer en la nueva película de Avengers, basada en la serie Secret Wars

Sinembargo.MX

19/10/2019 | 09:44 AM

MADRID (SinEmbargo)._ Aunque no hay detalles sobre qué ocurrirá durante la Fase 5 de Marvel, son muchos los que predicen hacia dónde pueden ir los tiros de la Casa de las Ideas en su universo compartido. Y, con la vuelta de Spider-Man al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), una filtración sugiere que el personaje podría regresar en uno de los grandes cross-over de las grapas: Secret Wars.

La filtración viene de Reddit, y la hace Mikey Sutton, que afirma que tiene información exclusiva de que Marvel quiere que el Spider-Man de Tom Holland forme parte de una película sobre Secret Wars. No sólo eso, sino que, además, Spidey tendría un papel secundario en la futura aparición de Los 4 Fantásticos como pupilo de Reed Richards.

Aunque la simple idea es más que golosa, el rumor viene de un informante que ha adelantado noticias que, en ocasiones, no han sido ciertas. Eso sí, Sutton acertó con la cancelación de Ghost Rider de Hulu antes de que se anunciara oficialmente, y también afirmó en 2015 que Marvel y Fox trabajarían en conjunto para lanzar una película sobre los X-Men en 2020, algo que aún no está confirmado y que, después de que Disney comprara Fox, no ocurrirá tal y como lo describió.

El Spider-Man de Tom Holland podría aparecer en la película.

Tom Holland sigue siendo parte del UCM, aunque el trato que terminaron cerrando Marvel y Sony contempla una película más en solitario del trepamuros y otra aparición en el UCM. Por lo tanto, Spider-Man no podría aparecer en Vengadores 5 y en Los 4 Fantásticos, sino en una de ellas. Pero quizá sí en Secret Wars, donde todos estos personajes podrían reunirse en una película de dimensiones similares a Infinity War y Endgame.

UNA UNIÓN CÓSMICA CON MUTANTES Y 4 FANTÁSTICOS

Secret Wars fue el primer gran crossover marvelita, publicado en 1984, y durante este arco, la entidad cósmica The Beyonder mandó a los héroes más populares a un planeta alien donde debían combatir entre ellos, y fue la primera aparición del simbionte. La revisión del arco realizada en 2015 reinició el Universo Marvel, de forma similar al reboot de DC, uniendo los diferentes universos de la franquicia en una única entidad.

Siendo las dimensiones que el evento tuvo en los cómics, no sería de extrañar que la Casa de las Ideas aprovechara un arco de estas características para dar paso a los mutantes y la Primera Familia a su universo extendido, al mismo tiempo que sentaría las bases de su futuro después de Thanos y la Saga del Infinito.

Antes de lo que ocurra en la Fase 5, Marvel ya tiene previstos hasta 15 estrenos diferentes, incluyendo la tercera película en solitario de Spider-Man. Antes llegará Viuda Negra, la primera película de la Fase 4, que se estrena el 1 de mayo de 2020, así como The Falcon and the Winter Soldier, la primera incursión marvelita en el terreno de las series. Los Eternos, Shang-Chi, Wandavision, Loki, Doctor Extraño 2, Thor 4 o Black Panther 2 son algunos de los títulos que la Casa de las Ideas ya ha confirmado en su extenso calendario de