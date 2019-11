Spider-Man: Un nuevo universo tendrÃ¡ secuela en 2022

Tras la grata sorpresa y el merecido éxito que supuso Spiderman: Un nuevo universo, no era un secreto que en Marvel y Sony ya trabajaban en una secuela de la cinta de animación del hombre araña.

Aunque habrá que ser pacientes para ver la nueva aventura del bueno de Miles Morales, pues la cuenta oficial de Spiderman: Into the Spider-Verse pone fecha para la secuela para dentro de dos años y medio, concretamente para el 8 de abril de 2022.

Ese viernes será el día en el que vuelva el magnifico equipo formado por Miles Morales, Spider Gwen, Peter Parker, Spiderman Noir, Peni Parker y Peter Porker. Todo tras una primera y maravillosa cinta que encandiló a todos los espectadores con una historia trepidante, divertida, con una mezcla de diferentes animaciones absolutamente perfecta en un trabajo nada sencillo, y bañado con una banda sonora que permanece aún en las playlist de muchos de los enamorados de este Spiderman: Un Nuevo Universo.

