SSPyTM aplica operativo y cierra accesos a La Lomita

Las autoridades de Culiacán invitan a la población a evitar peregrinación

José Abraham Sanz

Elementos de la Unidad de Prevención y de Tránsito de Culiacán mantiene bloqueados los accesos al templo de Nuestra Señora de Guadalupe en La Lomita, con un operativo especial para evitar conglomeraciones por la posible llegada de peregrinos en busca de celebrar el Día de la Virgen.

El objetivo, según el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, capitán Óscar Guinto Marmolejo, es evitar aglomersciones y contagios de Covid-19.

“Por parte de la SSPyTM en esta ocasión el trabajo que vamos a desarrollar es delimitar que permanezcan los accesos cerrados hacia el templo de La Lomita, en este momento el personal se estableció en todas las entradas, pera evitar que los feligreses intenten ingresar”, dijo Guinto Marmolejo.

“Estamos en el entendido de que vamos primero a platicar con todas las personas, pero al igual si hay personas que violentan el Bando de Policía, pues van a ser conducidos a barandilla; así mismo también hacemos una invitación para que las personas que acusan en peregrinación, que primero se abstengan de hacerlo, porque pues el templo va a estar cerrado, y en caso de que definitivamente no quieran o no puedan pues dejar de hacer su peregrinación, conserven su sana distancia y que entiendan que si van a llegar aquí no van a poder ingresar”.

Este operativo forma parte de la estrategia Guadalupe-Reyes, que se realiza en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército y la Marina.

El objetivo de estas acciones es inhibir conductas antisociales, como los disparos de armas de fuego y la compra, venta y manipulación de pirotecnia.