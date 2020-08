Stephen Strasburg es expulsado... de las gradas

NUEVA YORK._ Stephen Strasburg no estaba pautado para lanzar sino hasta el viernes, pero el jueves fue parte de la acción.

El diestro fue expulsado en la parte baja de la tercera entrada del juego entre los Nacionales de Washington y los Mets de Nueva York en el Citi Field, por protestar--mientras estaba las gradas--un lanzamiento que fue cantado como bola.

Con dos outs y las bases llenas, Strasburg no estuvo de acuerdo cuando el ampáyer venezolano Carlos Torres cantó bola ante un pitcheo del abridor Austin Voth, quien estaba enfrentando a Pete Alonso, para llevar la cuenta al máximo. Strasburg hizo público su disgusto en voz alta, ganándose la expulsión.

Stephen Strasburg just got ejected from the game pic.twitter.com/aSH3czaDw7