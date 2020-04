Steve Cishek ayuda a los niÃ±os mÃ¡s necesitados

CHICAGO._ Hay varias celebridades utilizando Cameo, una aplicación en la que se pueden comprar videos con saludos personalizados.

El relevista veterano de los Medias Blancas de Chicago, Steve Cishek, reconoció haberla estado utilizando desde su casa en la Florida. Pero el monticular de 33 años tiene un propósito especial para los 20 dólares que cobra por cada video. Estará donando todo el dinero a la organización No Kid Hungry.

En un principio, Cishek iba a donar todo lo generado en Cameo entre el 16 y el 18 de abril, pero quiso extender ese periodo.

Check out my Cameo profile! All cameo bookings with me will go to no kid hungry, not only today but for the foreseeable future! https://t.co/pYwpbgSBq2