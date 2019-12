SudÃ¡frica es Miss Universo 2019

Sudáfrica es Miss Universo 2019

Zozibini Tunzi, es la nuevas mujer más bella del mundo; Sofía Aragón, de México, queda en tercera posición

Fernando Espinoza

90 mujeres sacaron sus mejores atributos físicos e intelectuales para buscar lograr convertirse en Miss Universo 2019; Zozibini Tunzi, representante de Sudáfrica llevó el título, mientras que Madison Sara Anderson, de Puerto Rico, quedó como suplente.

Zazinobini es la quinta mujer de color que gana este concurso internacional, conquistó con su cabello corto, y su vestido entallado en colores metálicos.

Making a statement... This is Miss Universe South Africa.#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/FWpqb0517w — Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019

Por un momento, Sofía Aragón le dio esperanzas a México, pues logró entrar al top 3, gracias a sus contundentes respuestas, y a su pasarela final en la que lució un vestido rojo del diseñador nayarita Fher Santos.

Making a statement... This is Miss Universe Mexico.#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/m5sjbTCunL — Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019

El concurso se desarrolló este domingo en el Tyler Perry Studios, Atlanta, Georgia, Estados Unidos

Catriona Gray, Miss Universo 2018, entregó su corona a su sucesora.

Más sobre Sofía Aragón

Sofía Aragón nació en Guadalajara el 13 de febrero de 1994. De acuerdo con su página web, Sofía Aragón comenzó a escribir desde los 14 años en publicaciones locales de Guadalajara y es autora de los libros Diamante en bruto y El color de lo invisible.

Estudió maquillaje cinematográfico en Los Ángeles, Imagen y Mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en 2015 lanzó su línea de maquillaje llamada Soswami Makeup, una línea de cosméticos fabricados en Chiapas.